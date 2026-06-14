تكنولوجيا: Insta360 تقاضي DJI في الولايات المتحدة بسبب براءات الجيمبال والكاميرات 360°

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفعت شركة Insta360 دعويين قضائيتين مضادتين ضد DJI في الولايات المتحدة، وذلك ردًا على الاتهامات التي وجهتها الأخيرة بشأن تشابه كاميرا Luna Ultra الجديدة مع جهاز Osmo Pocket 4P المرتقب.

وكانت DJI قد رفعت دعاوى ضد Insta360 في نفس يوم إطلاق Luna Ultra، متهمةً الشركة بانتهاك براءات اختراع تتعلق بتصميم وتقنيات الكاميرات، وساعيةً للحصول على أمر قضائي دائم قد يمنع بيع الجهاز داخل السوق الأمريكي.

وفي المقابل، تؤكد Insta360 أن DJI انتهكت عدة براءات اختراع خاصة بها، تشمل تقنيات تثبيت الجيمبال، والتحكم في الاتجاه، ومعالجة الاهتزاز، وعرض البيانات أثناء التصوير، إضافة إلى تقنيات الفيديو البانورامي. وتشير الشركة إلى أن هذه التقنيات مستخدمة في عدد من منتجات DJI مثل Osmo Pocket وRonin/RS وOsmo Mobile وOsmo 360.

كما أوضحت Insta360 أن هذه الدعاوى جاءت كرد مباشر على إجراءات DJI القانونية، مؤكدة أن تطوير Luna Ultra بدأ منذ عام 2020، وأنه نتاج أبحاث مستقلة وليس ردًا على أي منتج منافس.

وفي بيان له، قال المؤسس JK Liu إن الشركة تفضل عادةً التركيز على منتجاتها بدل الدخول في نزاعات قانونية، لكنها لن تتردد في الدفاع عن ابتكاراتها وحقوقها الفكرية عند الحاجة، مضيفًا أن رفع DJI للدعاوى في يوم الإطلاق يعكس تخوفها من المنافسة.

واختتمت Insta360 تصريحاتها بالتأكيد على أن Luna Ultra حققت طلبًا قويًا في السوق الأمريكي منذ إطلاقها، حيث تصدرت مبيعات فئة الكاميرات على أمازون خلال أول 24 ساعة، بسعر يقارب 770 دولارًا.

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