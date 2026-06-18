تكنولوجيا: سوني تكشف عن مستشعر LYTIA 910 لأول مرة بتقنية LOFIC مع نطاق ديناميكي يصل إلى 100dB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني رسميًا عن مستشعرها الجديد Lytia 910، وهو أول مستشعر لها يعتمد تقنية LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor)، والتي تهدف إلى تحسين معالجة الضوء ومنع تشبع البكسلات عند التعرض للإضاءة العالية، وذلك عبر إضافة مكثف بجانب كل صمام ضوئي داخل المستشعر.

وبفضل هذه التقنية، يحقق المستشعر نطاقًا ديناميكيًا يصل إلى 100 ديسيبل باستخدام تعريض واحد فقط، وهو ما يمثل نقلة مهمة مقارنة بالمستشعرات التقليدية التي تحتاج إلى دمج عدة إطارات للوصول إلى نفس المستوى، مثل Lytia 901.

كما يعتمد Lytia 910 على تقنية Triple Conversion Gain HDR، حيث يتم قراءة كل بكسل ثلاث مرات بمستويات كسب مختلفة (منخفض، متوسط، وعالي)، ثم دمج النتائج لإنتاج صورة HDR واحدة أكثر دقة وتوازنًا، مع تقليل مشكلات الحركة الناتجة عن تعدد الإطارات.

وعلاوة على ذلك، يتيح هذا الأسلوب تحسين جودة تصوير الفيديو، حيث يدعم المستشعر تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع نطاق HDR، إلى جانب مقاومة أفضل لوميض الإضاءة، وهو ما يجعله مناسبًا أيضًا لتطبيقات السيارات.

وفي الإضاءة المنخفضة، تستخدم سوني دوائر Ultra High Conversion Gain التي تقلل الضوضاء العشوائية بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأجيال السابقة، ما يعزز الأداء في الظروف الصعبة.

ويأتي المستشعر بدقة 50 ميجابكسل وبحجم 1/1.28 بوصة، مع بنية Quad Bayer وحجم بكسلات يبلغ 1.22 ميكرومتر، على أن يبدأ الإنتاج الكمي خلال الصيف، مع توقع ظهوره في هواتف رائدة خلال الربع الأخير من العام.

وفي سياق متصل، لا تعتبر تقنية LOFIC جديدة كليًا، إذ سبق أن ظهرت في بعض مستشعرات OmniVision، كما تشير تسريبات إلى أن شركات مثل vivo وسامسونج تعمل على تبني هذه التقنية في أجيالها القادمة من الهواتف الرائدة.

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