تكنولوجيا: تقرير: آيفون Air 2 قادم بكاميرتين خلفيتين لأول مرة في ربيع 2027 وفقًا لغورمان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير جديدة أن أبل تعمل حاليًا على تطوير الجيل الثاني من هاتف iPhone Air، والذي يُتوقع إطلاقه خلال ربيع عام 2027، بعد نحو عام ونصف من طرح الجيل الأول في سبتمبر 2025.

ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مطلعة نقلها الصحفي Mark Gurman، سيحصل الهاتف الجديد على نظام كاميرات خلفية مزدوج لأول مرة في سلسلة Air، حيث ستضيف أبل كاميرا واسعة الزاوية إلى جانب الكاميرا الرئيسية، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في التصوير مقارنة بالجيل الحالي.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف، الذي يحمل الاسم الرمزي V62 داخليًا، سيحافظ على التصميم العام للنسخة الحالية، مع التركيز على تحسين عمر البطارية. وحتى الآن، لا تزال طريقة تحقيق هذه التحسينات غير واضحة، سواء عبر زيادة سعة البطارية أو الاعتماد على معالج أكثر كفاءة وتحسينات برمجية إضافية.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يعتمد iPhone Air 2 على معالج A20 Pro، وهو المعالج نفسه المنتظر ظهوره لأول مرة في هواتف iPhone 18 Pro هذا العام، ما قد يمنحه أداءً أقرب إلى الفئة الرائدة.

ومن المرجح أن تكشف أبل عن الهاتف بالتزامن مع إطلاق iPhone 18 القياسي خلال ربيع 2027.

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