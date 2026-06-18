تكنولوجيا: أبل تدرس رفع أسعار أجهزتها المقبلة مع استمرار ارتفاع تكلفة الذاكرة العشوائية والتخزين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه أبل ضغوطًا متزايدة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار شرائح الذاكرة والتخزين، ما قد يدفع الشركة إلى رفع أسعار بعض منتجاتها خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Wall Street Journal استنادًا إلى مقابلة حصرية مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تدرس الشركة إجراء زيادات سعرية على عدد من أجهزتها، بعدما واصلت لفترة طويلة امتصاص ارتفاع تكاليف المكونات دون تحميلها للمستهلكين.

ورغم عدم كشف كوك عن موعد تطبيق هذه الزيادات أو المنتجات التي ستتأثر بها أولًا، تشير المعلومات إلى أن أجهزة Mac وiPad قد تكون من أوائل الفئات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار.

كما أفادت التقارير بأن سلسلة iPhone 18 Pro المقبلة قد تُطرح بأسعار أعلى مقارنة بهواتف iPhone 17 Pro الحالية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف التصنيع والمكونات الأساسية.

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