تكنولوجيا: أوبو تمهد لإطلاق سماعات Enco Air5 الجديدة وتكشف أولى التفاصيل الرسمية عنها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أوبو التشويق لسماعات Enco Air5 الجديدة في الهند، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إطلاق طرازي Enco Air5 Pro وEnco Air 5s في وقت سابق.

وأكدت الشركة، من خلال المواد التشويقية التي نشرتها، دعم السماعات لميزة عزل الضوضاء، إلى جانب الكشف عن جزء من تصميمها الخارجي. كما تُظهر الصور أن Enco Air5 ستأتي بتصميم داخل الأذن مشابه إلى حد كبير لتصميم Enco Air5 Pro.

وفي الوقت نفسه، يظهر صندوق الشحن مزودًا بمؤشر LED في الواجهة الأمامية، بينما لم تكشف أوبو حتى الآن عن المواصفات الكاملة أو موعد الإطلاق الرسمي للسماعات.

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