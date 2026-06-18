تكنولوجيا: ون بلس تكشف عن Pad 3 Pro بشاشة 13.2 بوصة ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت OnePlus رسميًا عن جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad 3 Pro في الصين، والذي يأتي بمواصفات رائدة تستهدف المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والإنتاجية والترفيه في آنٍ واحد.

ويضم الجهاز شاشة LCD بقياس 13.2 بوصة بدقة 3392 × 2400 بكسل ونسبة عرض 7:5، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز ومعدل استجابة للمس يبلغ 540 هرتز. كما تدعم الشاشة تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid، وتصل درجة سطوعها إلى 1000 نتس، مع وعود بتقديم ألوان دقيقة وجودة عرض محسنة.

وفي جانب الإنتاجية، يدعم الجهاز القلم الذكي، حيث يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي تحويل الملاحظات المكتوبة يدويًا إلى جداول أو خرائط ذهنية. كما توفر الشركة لوحة مفاتيح اختيارية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تجربة أقرب إلى الحواسب المحمولة.

أما من ناحية الأداء، فيعتمد OnePlus Pad 3 Pro على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد، والذي تقول الشركة إنه يحقق أداءً أعلى بنسبة 52% مقارنة بالجيل السابق، مع تحسينات في أداء المعالج المركزي والرسوميات إلى جانب كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

ويحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 13380 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 واط، بينما يوفر نظامًا صوتيًا مكونًا من ثمانية مكبرات صوت لتعزيز تجربة المشاهدة والاستماع.

ويتوفر الجهاز باللونين البني الداكن والأخضر الفاتح، مع خيارات ذاكرة تشمل 12/256 جيجابايت و12/512 جيجابايت و16/512 جيجابايت. وتبدأ أسعاره في الصين من 4400 يوان صيني.

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