تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف نسخة سوداء من Galaxy Z Fold8 wide قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن مزيد من التفاصيل الخاصة بهاتف سامسونج القابل للطي القادم، الذي يُشاع أنه سيحمل اسم Galaxy Z Fold8، حيث استعرضت إحداها نموذجًا تجريبيًا باللون الأسود، بينما قارنت الأخرى أبعاده مع هاتف Galaxy S26 Ultra.

وأظهرت الصور المسربة نسخة سوداء من النموذج التجريبي، بعد ظهور النسخة البيضاء سابقًا، وتشير التسريبات إلى أن هذا اللون قد يحمل اسم Graphite عند الإطلاق.

وتوضح الصور أن سامسونج ستحافظ على لغة التصميم نفسها المستخدمة في Galaxy Z Fold7، مع إطار مسطح وجوانب مستقيمة وهيكل نحيف، بالإضافة إلى وحدة كاميرات خلفية رأسية بتصميم بيضاوي، إلا أن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل أعرض وأقصر بشكل ملحوظ.

كما تكشف الصور عن كاميرتين خلفيتين، وتشير التسريبات السابقة إلى أنهما ستضمان مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل وآخر واسع الزاوية بالدقة نفسها.

ويظهر أيضًا وجود زري التشغيل ومستوى الصوت على الجانب الأيمن، بينما يأتي منفذ USB Type-C في الأسفل.

وفي تسريب منفصل، نشر المسرب المعروف Ice Universe صورة تقارن Galaxy Z Fold8 مع Galaxy S26 Ultra، وتوضح أن شاشة الغطاء الخارجية للهاتف القابل للطي ستكون أعرض قليلًا فقط من شاشة Galaxy S26 Ultra.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن Galaxy Z Fold8 رسميًا خلال حدث Unpacked المقرر في 22 يوليو، إلى جانب Galaxy Z Fold8 Ultra وGalaxy Z Flip8، بالإضافة إلى ساعتي Galaxy Watch Ultra 2 وGalaxy Watch9.

المصدر