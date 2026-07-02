تكنولوجيا: هونر تطلق رسميا هاتفها القابل للطي الرائد الجديد Honor Magic V6 في الأسواق الأوروبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هونر رسميا عن إطلاق هاتفها الرائد القابل للطي Magic V6 في الأسواق الأوروبية بعد أن طرحته في وقت سابق من هذا العام في أسواق ماليزيا وسنغافورة ويبدأ سعر الهاتف في السوق الألمانية من 2299.90 يورو للنسخة الوحيدة التي تأتي بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 512 GB وتقدم الشركة عرضا ترويجيا يتضمن قسيمة خصم بقيمة 600 يورو بالإضافة إلى هدايا مميزة تشمل جهاز Honor Pad 10 اللوحي وحماية للشاشة لمدة 24 شهرا مما يخفض السعر الفعلي إلى 1699.90 يورو ويمكن للمشترين الحصول عليه مباشرة عبر الموقع الرسمي

وفيما يتعلق بالأسعار في المملكة المتحدة يبلغ سعر طراز Magic V6 حوالي 1999.90 جنيه إسترليني وكجزء من عروض الإطلاق يقدم متجر Honor قسيمة خصم بقيمة 500 جنيه إسترليني بجانب هدايا تشمل سماعات اللاسلكية Honor Choice Earbuds Clip وقلم Honor Choice وقاية للشاشة لمدة 24 شهرا مما يتيح للمستهلكين في بريطانيا شراء الهاتف بسعر مخفض يبلغ 1499.90 جنيه إسترليني وتستمر هذه العروض حتى يوم 31 يوليو ويتوفر الهاتف في خيارات لونية جذابة تشمل الذهبي والأبيض والأسود والأحمر

ويعتمد هاتف Honor Magic V6 على معالج رائد وقوي من نوع Snapdragon 8 Elite Gen 5 ويضم بطارية ضخمة من سيليكون الكربون تأتي بسعة 6600 mAh وتدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 80 W والشحن اللاسلكي بقوة 66 W ومن ناحية العدسات والتصوير الفوتوغرافي يأتي الهاتف مجهزا بكاميرا رئيسية بدقة 50 MP مدعومة بعدسة تقريب بيريسكوب بدقة 64 MP وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 MP لتقديم تجربة بصرية مذهلة

ويتميز الهاتف بشاشة عرض رئيسية قابلة للطي بمقاس 7.95 inch من نوع لوحات AMOLED وتدعم دقة وضوح تبلغ 2172x 2352pixel ومعدل تحديث ديناميكي يتراوح بين 1 إلى 120 Hz ومستوى سطوع هائل في ذروته يصل إلى 5000 nits بالإضافة إلى شاشة غطاء خارجية بمقاس 6.52 inch توفر سطوعا مبهرا يصل إلى 6000 nits ومعدل تحديث يبلغ 120 Hz ورغم هذه القدرات الهائلة يأتي الهاتف بتصميم نحيف للغاية بسماكة تبلغ 8.75 mm فقط عند الطي ونحو 4 mm عند فتح الجهاز ويصل وزنه إلى حوالي 219 grams لتوفير أعلى كفاءة ممكنة