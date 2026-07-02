تكنولوجيا: شركة Koss تطلق سماعاتها المفتوحة والمخففة الجديدة Koss A 550 بوسائد فائقة النعومة وتصميم مريح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Koss الشهيرة عن إطلاق سماعات الرأس الجديدة Koss A 550 والتي تقدم تجربة صوتية واسعة النطاق بفضل تصميمها المفتوح من الخلف ووزنها الخفيف للغاية وتدعم هذه السماعات التي توضع فوق الأذن الاتصالات المتوازنة بمصادر الصوت المختلفة وذلك بفضل استخدامها لكابلات من نوع mini XLR القابلة للتبديل بكل سهولة وتتميز الشركة بتاريخها في عالم الصوتيات حيث اشتهرت بتصنيع طراز SP 3 في عام 1958 كأول سماعات ستيريو في العالم بالإضافة إلى إنتاجها لسماعات Porta Pro الأيقونية الشهيرة

وتعتبر سماعات Koss A 550 عالية الدقة أحدث الطرازات الانضمام إلى سلسلة Koss Auditor وهي تشكيلة متميزة من الفئة المتوسطة وتأتي بتصميم غير متماثل لغطاء الأذن بهدف تقديم صورة صوتية دقيقة وشفافية فائقة بحسب ما أكدته الشركة وتم ابتكار آلية إعادة إنتاج الصوت للكشف عن التفاصيل الدقيقة والنقية مع توفير نغمة سلسة وجذابة لجلسات الاستماع المريحة ويتضمن كل غطاء أذن مفتوح من الخلف وسائد فائقة النعومة ومثبتة مغناطيسيا ومغطاة بقماش velour المسامي والقابل للتنفس وتتصل هذه الوسائد بحزام رأس ذاتي التعديل ومصنوع من الجلد النباتي الفاخر لتوفير أقصى درجات الراحة

وفي الجزء الداخلي من أغطية الأذن توجد أغشية متعددة الطبقات مصنوعة من مادة polycarbonate لتقدم استجابة ترددية واسعة تتراوح بين 12 Hz إلى 22 kHz ومقاومة كهربائية تبلغ 54 ohms مع مستوى ضغط صوتي يصل إلى 92 dB ويزن هذا العتاد الخفيف حوالي 10.1 oz أي ما يعادل 287 g ويمكن لسماعات Koss A 550 الاتصال بمصادر الصوت غير المتوازنة باستخدام كابل mini XLR to 3.5 mm المرفق بطول 6.5 ft أي نحو 2 m بالإضافة إلى محول من مقاس 3.5 mm إلى 6.3 mm كما يمكن استخدام كابلات متوازنة اختيارية

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