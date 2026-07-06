تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبها المحمول الجديد IdeaPad 5 2 in 1 14IPH11 عالميا بمعالجات Intel Panther Lake وذاكرة عشوائية قابلة للترقية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت لينوفو أخيرا في بيع أحد أجهزة الحاسوب المحمولة الجديدة من عائلة IdeaPad على مستوى العالم وتحديدا أطلقت الشركة طراز IdeaPad 5 2 in 1 14IPH11 في العديد من البلدان ليكون مدعوما بمعالجات Intel Panther Lake المتطورة كبديل للإصدارات السابقة التي كانت تعتمد على رقاقات Arrow Lake والمعروضة حاليا كنسخ مستعملة بسعر يقارب 499 دولار

وللتوضيح كان هذا الجهاز المحمول من فئة 2in 1 متاحا في أسواق امريكا الشمالية منذ شهر مايو والآن وصل نفس اللاب توب إلى أسواق المملكة المتحدة ومنطقة اليورو وغيرها من الأسواق العالمية ومثلما هو الحال في أسواق أمريكا الشمالية يتوفر طراز IdeaPad 5 2 in 1 14IPH11 مع خيارات معالجات تشمل Intel Core Ultra 5 322 وأيضا Intel Core Ultra 7 355 اللذين يفصل بينهما فارق أداء يصل إلى حوالي 20% في اختبارات الأداء المعتمدة

ويمكن للمستخدمين تكوين الحاسوب المحمول بمقاس 14 inch مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا أو 32 جيجا من فئة DDR5 RAM والتي تعمل بنظام القنوات المزدوجة وتتميز هذه الذاكرة بأنها قابلة للترقية من قبل المستخدمين تماما مثل مساحة التخزين الداخلية للجهاز والتي يمكن توسيعها عبر فتحات مخصصة لأقراص M2 2242 وأيضا M2 2280 SSD وتتوفر خيارات الاتصال اللاسلكي المتقدمة عبر تقنيات Wi Fi 6 وأيضا Wi Fi 7 والتي تجلب معها تقنيات اتصال Bluetooth 53 وأيضا Bluetooth 54 على التوالي

وعلى الجانب الآخر يأتي جهاز IdeaPad Slim 5 2 in 1 14 مجهزا فقط ببطارية تبلغ قدرتها 60 Wh وشاشات عرض من نوع لوحات IPS بمستوى سطوع يصل إلى 400 nit وتنتج دقة وضوح تبلغ 1920x 1200 pixels بمعدل تحديث يبلغ 60 Hz وتبدأ الأسعار الرسمية للجهاز من 999 جنيه إسترليني في أسواق انجلترا وتتراوح بين 899 إلى 1319 يورو في منطقة الاتحاد الأوروبي وتقدم Lenovo هذا الجهاز المميز في خيارات ألوان جذابة تشمل Cosmic Blue و Luna Grey وأيضا Breeze Moss