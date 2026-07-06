تكنولوجيا: فيفو تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Vivo X300E بمواصفات قوية تشمل كاميرات Zeiss وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضم سلسلة هواتف Vivo X300 حاليا خمسة طرازات مختلفة ولكن يبدو أن الشركة لم تنته بعد من هذه السلسلة القوية فإلى جانب الأجهزة المعلن عنها سابقا وهي Vivo X300 وأيضا Vivo X300 Ultra وكذلك Vivo X300 Pro بالإضافة إلى طرازي Vivo X300 FE و Vivo X300s ظهرت الآن تفاصيل ومواصفات طراز جديد كليا سينطلق قريبا تحت اسم Vivo X300E

وبناء على المعلومات التقنية المتاحة يتشارك هاتف Vivo X300E الجديد بعض مواصفاته الأساسية مع طراز X300 FE ولكنه يأتي مجهزا بشاشة عرض أكبر وسعة بطارية أضخم ووفقا لما نشره المسرب الشهير Digital Chat Station عبر منصة Weibo فإن هاتف Vivo X300E سيأتي مع شاشة من نوع لوحات OLED بمقاس 6.59 inch وبدقة وضوح تصل إلى 1.5K ومثل طراز X300 FE سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج رائد من نوع Snapdragon 8 Gen 5 وسيتوفر مع خيارات للذاكرة العشوائية تصل إلى سعة 16 جيجا ومساحة تخزين داخلية ضخمة تصل إلى سعة 1TB

و تشير التقارير إلى أن هاتف Vivo X300E سيحتوي على مستشعر بدقة 50MP ككاميرا خلفية رئيسية مجهزة ومقترنة بكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8MP ومستشعر آخر بدقة 50MP يعتمد على عدسة بيريسكوب المتقدمة ويضم الهاتف أيضا كاميرا أمامية ممتازة لالتقاط صور السيلفي بدقة 50MP ومثل سلسلة هواتف فيفو الرائدة ستحصل منظومة التصوير في هذا الهاتف على تقنيات البصريات المتقدمة من شركة Zeiss

وسيحزم هاتف Vivo X300E بطارية ضخمة تأتي بسعة مقدرة تبلغ 7015mAh مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 90W ولم تذكر التسريبات أي تفاصيل حول الشحن اللاسلكي ولكن من المرجح جدا دعمه نظرا لتوفر هذه الميزة في الطرازات الأخرى من سلسلة X300 وذكر المصدر أيضا أن الهاتف يمتلك مستشعرا لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية وإطارا متينا مصنوعا من المعدن وجزيرة كاميرات بتصميم مربع مستدير الحواف ويبلغ وزن الهاتف حوالي 203 grams وبسماكة تصل إلى 7.99mm

ومن الجدير بالذكر أن هذا الجهاز هو نفسه الذي ترددت شائعات سابقة بأنه سينطلق باسم Vivo X500E ولكن نظرا لأن اسمه التجاري لم يكن معروفا في ذلك الوقت فقد ساد الاعتقاد بأنه ينتمي إلى سلسلة X500 المتوقع إطلاقها هذا العام ولا توجد معلومات رسمية حتى الآن حول موعد الإطلاق الفعلي لهاتف Vivo X300E ولكن من المرجح جدا أن يبدأ ظهوره الأول في الأسواق الصينية قبل التوسع العالمي ومن المتوقع أيضا أن يأتي بسعر أقل من طراز Vivo X300 القياسي والمعروض حاليا بسعر يبلغ 859 يورو

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