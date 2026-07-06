تكنولوجيا: أمازون تحدث جهازها اللوحي Fire HD 10 بهدوء بعد مرور نحو ثلاثة سنوات لإطلاق الجيل السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أمازون جهازها اللوحي Fire HD 10 من الجيل الثالث عشر منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات وعلى الرغم من أن الوقت قد حان للحصول على إصدار جديد تماما إلا أنه لا توجد أي أخبار حول هذا الأمر حتى الآن ومع ذلك كشف تقرير جديد أن الجهاز اللوحي بات متاحا الآن بتكوين وخيار جديد وكان جهاز Fire HD 10 قد انطلق في البداية بخيارين للتخزين يضم الأول ذاكرة عشوائية بسعة 3 GB مع مساحة تخزين داخلية بحجم 32 GB بينما يأتي الخيار الثاني بنفس سعة الذاكرة العشوائية ولكن مع مساحة تخزين تصل إلى 64 GB والآن قامت أمازون بطرح نسخة جديدة بهدوء تمنح المستخدمين ذاكرة عشوائية أكبر تصل إلى سعة 4 GB مع مساحة تخزين تبلغ 32 GB ومثل الإصدارات الأخرى يحتوي هذا الطراز على منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD لاستيعاب مساحة إضافية تصل إلى 1 TB

وتتوفر النسخة الجديدة المزودة بذاكرة 4 GB للشراء الفوري حاليا عبر موقع Amazon بسعر يبلغ 154.99 دولار باللون الأسود الكلاسيكي وتأتي هذه النسخة مدعومة بإعلانات تظهر على شاشة القفل حيث لا يتوفر خيار بدون إعلانات عند الشراء ولكن يمكن للمستخدمين دفع رسوم إضافية تبلغ 15 دولار بعد إتمام عملية الشراء لإزالة الإعلانات تماما من الجهاز

ومع زيادة سعة الذاكرة العشوائية فإنه من المتوقع أن يقدم الإصدار الجديد من جهاز Fire HD 10 اللوحي تحسنا ملحوظا في الأداء العام لاسيما في جوانب تعدد المهام حيث سيكون الجهاز قادرا على إبقاء المزيد من التطبيقات مفتوحة ومستقرة في الخلفية دون إغلاقها تلقائيا كما ستقدم هذه الترقية تحسنا طفيفا في أداء الألعاب وتشغيل الرسوميات

ويأتي جهاز Amazon Fire HD 10 Tablet مجهزا بشاشة عرض بمقاس 10.1 inch وبدقة وضوح تبلغ 1920×1200 بكسل مع دعم معدل تحديث يبلغ 60Hz ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج ثماني النواة من نوع MediaTek MT7176A بتردد يصل إلى 2.0GHz ويضم كاميرا بدقة 5MP على كل من الجانبين الأمامي والخلفي ويقدم عمر بطارية يصل إلى 13 ساعة من الاستخدام المتواصل ويتم شحنه عبر منفذ من نوع USB C مع دعم تقنية الشحن بقدرة 15W وتشمل الخصائص التقنية الأخرى دعم تقنية Bluetooth 5.3 والاتصال اللاسلكي ثنائي النطاق Wi Fi ومكبرات صوت ستيريو ومنفذ صوتي للسماعات وميكروفون مدمج

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