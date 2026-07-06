تكنولوجيا: أسوس تشوق لوحدة تحكم جديدة فئة ROG بمعدل استقصاء فائق يصل إلى 8000Hz في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أسوس وحدة التحكم اللاسلكية ROG Raikiri II خلال فعاليات معرض Gamescom 2025 مع دعم كامل لمنصات Xbox وأجهزة الحاسوب العاملة بنظام Windows PCs والآن بدأت أسوس في التشويق لوحدة تحكم أخرى جديدة وهناك احتمال كبير أن تكون الطراز المنتظر Raikiri II Pro كخلف مباشر لوحدة تحكم الحاسب الشخصي ROG Raikiri Pro التي تم إصدارها في عام 2023 وشارك الحساب الرسمي لعلامة ROG عبر منصة Weibo مقطع فيديو تشويقي لوحدة التحكم القادمة والمقرر إطلاقها رسميًا خلال صيف العام الحالي ويحاول الفيديو التشويقي الحفاظ على سرية التصميم العام لوحدة التحكم ولكنه يكشف مع ذلك عن بعض التفاصيل البارزة ومنها أن المقابض الخاصة بوحدة التحكم ستأتي بلمسة نهائية محكمّة ومزخرفة بنقوش مستوحاة من كلمة ROG

وتضم وحدة التحكم الجديدة شاشة مدمجة تماما مثل طراز Raikiri Pro والملفت للانتباه أن الشاشة تعرض الرقم 8000 مما يشير بوضوح إلى امتلاك وحدة التحكم لمعدل استقصاء فائق يبلغ 8000Hz

وإذا كانت وحدة التحكم هذه هي بالفعل طراز Raikiri Pro 2 وتدعم معدل استقصاء يبلغ 8000Hz فستدخل في منافسة مباشرة وقوية ضد أجهزة تحكم رائدة في السوق مثل GameSir Tarantula 8K PC وسلسلة أجهزة GameSir G7 Pro 8K والتي تتضمن إصدارات متميزة مثل Aimlabs Edition وأيضا Royal2 Signature Edition

ولا يزال هناك الكثير من التفاصيل الغامضة حول وحدة تحكم ROG الجديدة مثل ما إذا كانت ستدعم منصات Xbox مثل طراز Raikiri II ومع ذلك نتوقع أن تنطلق في الأسواق مع عصا تحكم من فئة TMR joysticks ومحفزات قابلة للتعديل وأزرار خلفية يمكن تخصيصها بالكامل ولا يوجد تاريخ محدد لإطلاق وحدة التحكم حتى الآن ولكن من المرجح ألا يستغرق الأمر طويلا قبل الإعلان الرسمي

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