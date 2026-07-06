تكنولوجيا: تقرير: Nintendo قد تصبح آخر شركة تدعم الألعاب بالأقراص بعد انسحاب سوني منها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشهد صناعة ألعاب الفيديو تحولًا متسارعًا، مع تزايد التساؤلات حول مستقبل امتلاك الألعاب بنسخها المادية واستمرار وجودها على رفوف المتاجر.

وجاءت هذه التساؤلات بعد أيام قليلة من إعلان سوني أنها ستتوقف عن إنتاج الأقراص المادية لألعاب PlayStation الجديدة اعتبارًا من عام 2028، ما دفع الأنظار نحو شركات مثل Xbox وNintendo لمعرفة موقفها من هذا التوجه.

ورغم أن Microsoft وNintendo لم تصدرا أي تصريحات رسمية، فإن Matt Piscatella، المدير التنفيذي والمحلل في شركة Circana، رجح في تصريحات لموقع VGC أن تصبح Nintendo آخر شركة مصنعة لأجهزة الألعاب تواصل دعم النسخ المادية، حتى وإن كان ذلك عبر بطاقات تحتوي على مفاتيح رقمية بدلًا من الأقراص التقليدية.

وأوضح Piscatella أن مبيعات الألعاب المادية الجديدة تشهد تراجعًا مستمرًا منذ أواخر العقد الأول من الألفية، مؤكدًا أن هذا الاتجاه كان متوقعًا منذ سنوات.

كما علّق على قرار سوني الأخير قائلًا إن توقف إنتاج الأقراص كان أمرًا لا مفر منه في نهاية المطاف، لكنه لم يكن يتوقع الإعلان عنه في الوقت الحالي، مضيفًا أن عام 2026 يشهد تغيرات متسارعة في قطاع الألعاب.

وأشار أيضًا إلى أن الجيل المقبل من أجهزة الألعاب، بما في ذلك PlayStation 6 والجهاز الذي يُعرف حاليًا باسم Project Helix، قد يتجه بالكامل إلى التوزيع الرقمي، نتيجة الانخفاض المستمر في مبيعات الألعاب عبر المتاجر.

أما بالنسبة إلى Nintendo، فأكد أن الشركة اعتادت اتباع استراتيجيتها الخاصة بعيدًا عن تحركات المنافسين، مضيفًا أنه لا يتوقع أن تغير خططها استجابة لما تقوم به سوني أو Microsoft.

ورغم هذا التحول، يرى Piscatella أن متاجر التجزئة ستواصل دعم Nintendo بقوة، مع استمرار بيع الألعاب في المتاجر ولكن بأشكال مختلفة، مثل بطاقات الأكواد الرقمية، والنسخ الخاصة، والمنتجات الترويجية، بدلًا من الاعتماد الكامل على الأقراص التقليدية.

وفي المقابل، توقع استمرار تراجع الإنفاق على الألعاب المادية خلال السنوات المقبلة، مع ازدياد الاعتماد على التوزيع الرقمي في سوق ألعاب الفيديو.

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