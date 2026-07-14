تكنولوجيا: شاحن لينوفو الجديد المدمج بتقنية GaN وثلاثة منافذ وقوة شحن سريع 100W يأتي لأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو أخيرا شاحنها المتعدد المنافذ Lenovo Multi-port USB C 100W GaN Charger في سوق امريكا بعد أن كشفت عنه لأول مرة في معرض CES 2026 وتم تصميم هذا الشاحن المدمج ليحل محل قوالب الطاقة المتعددة بمحول واحد يمكنه شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في نفس الوقت ويبلغ سعره 69.99 دولار في امريكا ويتوفر باللونين الأسود والأبيض

وعلى الرغم من حجمه المدمج يمكن للشاحن توفير طاقة تصل إلى 100W من أي من منفذي USB C العلويين عند توصيل جهاز واحد ومع ذلك فإن منفذ USB C الثالث يصل كحد أقصى إلى قوة 22.5W وعند استخدام المنافذ الثلاثة معا يتم تقسيم الطاقة بمعدل 60W و 20W و 10W بحيث لا يزال بإمكان المستخدمين شحن حاسوب محمول إلى جانب جهازين إضافيين ويأتي الشاحن بأبعاد 70x 70 x 30.5 mm مما يجعله صغيرا بما يكفي لوضعه في حقيبة الظهر أو حقيبة السفر دون أخذ مساحة كبيرة بل إنه يتضمن دبابيس قابلة للطي وهي ميزة أصبحت شائعة الآن في شواحن GaN المنافسة من شركات Anker و Ugreen وغيرها

ويتوفر شاحن Lenovo Multi-port USB C 100W GaN Charger الآن في متجر لينوفو في امريكا ويعرض الإصدار باللون الأسود للبيع بالفعل بسعر 50.04 دولار في حين لم يتم توفير الطراز باللون الأبيض بعد ويأتي كلا الإصدارين مع كابل USB C مضفر بطول 1.8 m