رسميًا.. World of Warcraft تغزو Dungeons & Dragons بتوسعة طال انتظارها

مغامرات جديدة

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 02:44 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت Wizards of the Coast عن تعاون جديد مع World of Warcraft، يتمثل في إطلاق توسعة تحمل اسم Dungeons & Dragons: World of Warcraft.وأكدت أن التوسعة ستصدر من خلال كتاب D&D: Worldcraft، إلى جانب حزمة الخرائط Icecrown Citadel Map Pack، والتي صُممت لتقديم مغامرات مخصصة للشخصيات من المستويات 16 إلى 20، مع محتوى يركز على التحديات المتقدمة داخل عالم اللعبة.وتُعد World of Warcraft أول عالم ينضم إلى سلسلة توسعات Dungeons & Dragons الجديدة ضمن مبادرة Universes Beyond، التي تهدف إلى دمج أشهر العوالم والسلاسل الترفيهية مع أسلوب لعب Dungeons & Dragons الكلاسيكي.وتستمد التوسعة محتواها من مراحل مختلفة من تاريخ Azeroth، ما يمنح اللاعبين فرصة خوض مغامرات تمتد عبر حقب متعددة من العالم، واستكشاف مواقع شهيرة، ومواجهة شخصيات وأعداء مستوحين من أحداث World of Warcraft.وتضم التوسعة جميع الأجناس والفئات القابلة للعب، بما في ذلك Pandaren، إلى جانب 26 عنصرًا سحريًا، و7 أبراج محصنة شهيرة، و30 بطاقة إحصائيات لزعماء الأبراج المحصنة، وأكثر من 60 تعويذة جديدة، وما يزيد على 50 وحشًا، بالإضافة إلى 23 فصيلًا يتضمن نظامًا لمكافآت السمعة، فضلًا عن المهن، والحوامل، والمرافقين، ومجموعة متنوعة من المحتويات الإضافية التي توسع تجربة اللعب.