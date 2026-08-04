ابتكار روسي.. تطوير رقائق ذكاء اصطناعي تعمل كبديل لمنشآت صناعية تقليدية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:29 صباحاً كتب شريف احمد - طوّر علماء روس من معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا (سكولتيخ) رقائق ميكروفلويدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على إحداث تحول في قطاع الصناعات الكيميائية، من خلال تنفيذ التفاعلات الكيميائية داخل وحدات مصغرة، بدلًا من الاعتماد على المنشآت الصناعية التقليدية الضخمة.وقالت رئيسة المعهد يوليا غوربونوفا: "إن هذه الرقائق تتيح التحكم بدقة في الضغط ودرجة الحرارة ومدة التفاعل داخل قنوات مجهرية؛ مما يسمح بإنتاج مواد كيميائية وإجراء تحاليل معقدة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل مقارنة بالمعدات التقليدية".وأضافت أن التقنية الجديدة يمكن استخدامها في تطوير أدوية مبتكرة، وإنتاج مواد كيميائية لقطاعي النفط والزراعة، إلى جانب تصنيع مواد متقدمة لصناعات الهندسة الميكانيكية والطيران، كما توفر أداة فعالة للباحثين لإجراء تفاعلات كيميائية معقدة ضمن بيئة دقيقة ومضبوطة.وتكمن أهمية هذا الابتكار في قدرته على تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المصغرة في مجالات الإنتاج والبحث العلمي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام تطوير تطبيقات صناعية وبحثية مستقبلًا.