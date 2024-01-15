تراند اليوم : عروض كارفور مدلعة المصريين سلع غذائية ومنظفات وأجهزة كهربائية وموبايلات بسعر المصنع

الرياض - أميرة القحطاني - تعد عروض كارفور من أبرز العروض التي ينتظرها الكثير من المصريين في مختلف المحافظات، حيث تقدم تخفيضات وتنزيلات مميزة على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع، ومن بين هذه العروض المميزة تأتي عروض عيد ميلاد كارفور والتي تستمر من اليوم وحتى 21 يناير 2024، حيث تقدم العديد من المفاجآت السارة للعملاء وهدايا قيمه ل 21 عريس وعروسة، ويمكن للعملاء الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 65% على الأجهزة المنزلية وجميع المنتجات المتوفرة في المتجر.

عروض كارفور الجديدة على الأجهزة الكهربائية وأدوات المنزل

تشمل “مفاجآت عروض كارفور” مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من الشاشات والأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة والإلكترونيات وحتى الأجهزة المنزلية وأدوات الطبخ والمفروشات، بالإضافة إلى ذلك، تقدم تخفيضات كبيرة على جميع المنتجات، مما يمنح الأسر المصرية الفرصة في شراء كل ما يحتاج له منزلهم بأقل سعر وأفضل جودة واليكم أهم عروض اليوم:

عروض على الشاشات والموبايلات واللاب توب

عروض على الثلاجات والغسالات

عروض على البوتاجازات والأفران والمايكروويف

عروض على الخلاطات والعجان وصانع السندويتشات

عروض على اطقم الحلل (جرانيت – استنلس)

عروض على أدوات المطبخ

عروض على الملابس والمفروشات

عروض كارفور على المواد الغذائية والمنظفات

وتأتي “مفاجآت عروض كارفور” في توقيت مميز، حيث تقام في فترة عيد ميلاد كارفور وذكرى إنشاءها بمصر، وتستمر هذه العروض لمدة محدودة، وتبدأ من 14 يناير 2024 وتستمر حتى 21 يناير 2024، وهذا يعطي العملاء فرصة كبيرة للاستفادة من العروض المميزة على المواد الغذائية المختلفة والمنظفات خلال هذه الفترة وتوفير الكثير من الأموال، واليكم أبرز عروض اليوم:

عروض على الخضراوات والفواكه الطازجة

عروض على اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية

عروض على منتجات الدواجن واللحوم المجمدة

عروض على الزيت والأرز والمكرونة

عروض على اللانشون والأجبان والزبادي

عروض على منتجات تنظيف الملابس والأطباق

عروض على الحفاضات والبامبرز

بالإضافة إلى التخفيضات المذهلة، توفر كارفور أيضًا خدمة التوصيل عبر الإنترنت لعملائها، يمكن للعملاء غير القادرين على زيارة المقر الاستفادة من العروض والتخفيضات عبر الشراء عبر الإنترنت واستلام طلباتهم في المنزل، ولمزيد من الراحة، يمكن أيضًا الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الفيزا والحصول على خصومات إضافية ونقاط للشراء عبر برنامج ماي كلوب.

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