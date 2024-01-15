تراند اليوم : إحصل الان على قسيمة خصم متجر ميمي كيوت ٢٠٢٤

الرياض - أميرة القحطاني - ميمي كيوت، يعتبر براند كويتي يضم منتجات العناية البشرة والشعر وهو موقع متجر إلكتروني ينطلق من دولة الكويت يوفر الموقع خيارات لإضافة المنتجات إلى السلة ومن ثم شراءها ضمن العديد من المنتجات التي يقدمها للمشترين مثل ميسك ميمي كيوت والشامبو لجميع أنواع الشعر وماسكات الطين المطهرة والملمعة وسيروم قطرة حمراء الى جانب الكريمات والصابون مختلفة الاحجام، لذلك سنتعرف هنا على كود الخصم الخاص بالقسمية من المتجر وما يجب إتخاذه لتطبيقه بشكل صحيح.

ميمي كيوت براند

إذا كنت تبحث عن أفضل منتجات العناية بالبشرة والشعر، فإن ميمي كيوت هو براندك، يمكن أيضا التسوق للعديد من المنتجات المميزة عالية الجودة من موقع ميمي كيوت مع إمكانية خدمة الشحن لبلدك، يمكن ايضا الاستفادة من أحدث كود خصم عند شرائك لأي منتج وذلك للحصول على خصم يصل إلى 15% من مجموع المبلغ الكلي.

قسيمة ميمي كيوت

تم وضع أحدث كود مخصص لتطبيق خصم على مجموع المبلغ الكلي للمنتجات وهو Fatma15 التي يتم إضافتها لسلة المشتريات تمهيداً لخطوة الشراء، لذلك يمكن بدء إدخال رمز القسيمة بكل سهولة ويسر والاستفادة من الخصم الاستثنائي على جميع المنتجات.

كيف أدخل قسيمة خصم

دخول موقع متجر ميمي كيوت، إبحث المنتجات التي تود شراءها وأضفها إلى سلة التسوق، ثم انتقل الى سلة التسوق وابحث عن رابط “أنقر هنا لإدخال رمز القسيمة” بالنقر عليّه، في المربع المنبثق أدناه يتم كتابة رمز القسيمة بشكل صحيح، في يسار الصفحة مرر المؤشر على الايقونة التي تشير إلى استخدام القسيمة والنقر عليها، ستظهر لك رسالة أنه تم استخدام رمز القسيمة بنجاح.

بعد إتمام عملية الادخال أعلاه ستجد أنه تم طرح نسبة الخصم من السعر الأصلي، مع مراعاة عنايتكم ان رمز قسيمة الخصم متاحة ضمن فترة صلاحية محدودة إذ سوف تنتهي تاريخ 22 يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢ مساء.