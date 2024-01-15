تراند اليوم : وصفة شوربة السي فود الأصلية بطريقة سهلة جهزيها في مطبخك بأشهى وألذ طعم

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر شوربة السي فود واحدة من الأطباق الشهية والمميزة، فهي تتميز بمذاقها الرائع وتعد خيارًا خفيفًا على المعدة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة وتساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطانات وتقوية العظام والحفاظ على نضارة البشرة وصحة الجلد، يُمكن تقديمها في فصل الشتاء حيث تساهم في تدفئة الجسم وتعويضه بالعناصر الغذائية الضرورية، لتحضير شوربة السي فود، يُمكن اتباع الوصفة التالية ولن تندم أبدا.

مكونات وصفة شوربة السي فود

يمكنك تحضير وصفة شوربة السي فود الأصلية في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، كل ما عليك شراء هذه المكونات من السوق طازجة أو حتى شراءها مجمدة من السوبر ماركت، وسنوضح لك بالخطوات طريقة التحضير واليكم المكونات:

ربع كيلوغرام من الجمبري متوسط الحجم

ربع كيلوغرام السبيط وقم بتقطيعه لقطع صغيرة أو متوسطه حسب زوقك.

ربع كيلوغرام من سمك الفيلية وقم بتقطيعه لقطع صغيرة أو متوسطه حسب زوقك.

¼ كيلوغرام من الكابوريا متوسطة الحجم.

مكعب صغير من الزبده بحجم ملعقة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة من الثوم المبشور

ملعقة ملح صغيرة وملعقة كمون.

نصف ملعقة فلفل أسود وربع ملعقة زنجبيل مطحون.

طريقة التحضير وصفة شوربة السي فود الأصلية

شوربة السي فود من الأكلات المميزة والمحببه للكثير من المصريين والعرب، بالنسبة لسر نجاح شوربة السي فود، يشدد على ضرورة تجهيز المأكولات البحرية جيدًا قبل إضافة الماء للحصول على نكهة ناعمة، وأيضًا يجب عليكم تشويح البصل جيدًا واستخدام ماء البصل في الشوربة لتحسين النكهة واليكم طريقة التحضير:

قومي بوضع وعاء متوسط الحجم على نار هادئة، ثم أضيفي الزبدة وانتظري حتى تذوب.

أضيفي البصل المفروم إلى الزبدة وقلبي المكونات جيدًا حتى يذوب البصل ويصبح شفافًا، ثم أضيفي الثوم وقلبي المكونات مرة أخرى.

أضيفي قطع الجمبري إلى الوعاء وقلبيها جيدًا لمدة خمس دقائق، ثم أضيفي قطع السبيط والكابوريا والفيليه، وقلبيهم لمدة دقيقتين حتى ينضجوا.

أضيفي الماء إلى الوعاء، ثم أضيفي الملح والفلفل والكمون والبهارات، وقلبي المكونات برفق.

بمجرد أن تنضج المكونات بشكل جيد، قومي بإزالة الوعاء من النار وقدمي الشوربة في طبق التقديم وهي ساخنة.

إليكم بعض فوائد شوربة السي فود:

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أمراض السرطان وتضفي نضارة للبشرة وتقلل من أعراض الشيخوخة.

قد تساهم في تقوية الجهاز المناعي للانسان والحماية من الأمراض.

تحتوي على فيتامين D الذي يلعب دوراً في الصحة العامة وقوة العظام.

تقوي الجسم وتعزز الذاكرة.

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