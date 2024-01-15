تراند اليوم : نتيجة مبهرة للتخسيس.. 10 فوائد صحية لـ بذور الشيا لا تعلمها

الرياض - أميرة القحطاني - بذور الشيا من أشهر البذور الغنية بالعناصر الغذائية، حيث أنها تنتمي إلى عائلة “النعناع” وخلال السنوات الأخيرة انتشرت استخدام بذور الشيا بين الأشخاص بعد التعرف على فوائدها الصحية الكثيرة، ومن خلال موقعنا سنتعرف على 10 فوائد لبذور الشيا لم تعرفها من قبل.

فوائد بذور الشيا

الكثير من الموقع تنشر فوائد بذور الشيا للتخسيس والبشرة وصحة العظام والأسنان وغيرها من الفوائد المختلفة، ولكن هناك العديد من الفوائد لم تكن تعلمها وهي كالتالي:

تحتوي بذور الشيا على الألياف الغذائية بنسبة عالية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتمنع الامساك. كما أنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأوميجا3 والتي تعد من أفضل المصادر التي تساعد على دعم صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنها تساعد على خفض مستوى الكولسترول الضار بالجسم. أن بذور الشيا غنية بالبروتين بنسبة عالية، وهذا مهم للغاية في بناء العضلات ويساعد على تجديد الأنسجة. تحتوي بذور الشيا على الكالسيوم والذي يعد من أهم المصادر المهمة لصحة الأسنان والعظام. عند تناول بذور الشيا تحافظ على الجسم بالإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة والتي تقلل من الإصابة بالأمراض المزمنة. تساعد بذور الشيا على تنظيم مستويات السكر بالدم، حيث أنها من أفضل البذور المفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. أفضل نظام غذائي يمكنك إتباعه في حالة كنت ترغب في فقدان الوزن لأنه يعزز الشبع بما فيه من ألياف وبروتين والذي يسد الشهية لأطول وقت ممكن. يدعم صحة الدماغ لأنه بها الكثير من المركبات المفيدة للعقل ومن أبرزها الأحماض الأمينية والدهنية الأوميجا 3 التي تساعد على تحسين وظائف العقل. بالإضافة إلى أن بذور الشيا تساعد على تحسين صحة الجلد لأنها غنية بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تساهم في المحافظة على ترطيب الجلد. بذور الشيا تحتوي على المركبات التي تساعد على صحة الجهاز المناعي، وقد أثبتت الدراسات أنه من أفضل المصادر التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة وتحتوي على الكثير من الفوائد لصحة الجسم.

وفي النهاية يجب أن تعلم عند تناول بذور الشيا يجب عدم الأفراط في تناولها حتى لا تضر بصحتك، وإذا كنت تعاني في أي أمراض صحة عليك استشارة الطبيب أو أخصائي تغذية حتى لا تسبب لك أي مشاكل صحية في المستقبل.