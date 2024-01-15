تراند اليوم : ابدأ يومك بكوب من هذه المشروبات الصحية لخفض مستويات الكوليسترول طبيعيًا

الرياض - أميرة القحطاني - ارتفاع الكوليسترول هو مشكلة صحية شائعة يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة، ولذلك يجب الحفاظ على مستويات جيدة من الكوليسترول للحفاظ على صحة القلب والصحة العامة، هناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول، كما أن هناك أيضًا بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تحقيق نفس النتيجة، وفيما يلي نقدم 5 أفضل المشروبات الصباحية لخفض نسبة الكوليسترول المرتفع طبيعيًا:

افضل 5 مشروبات طبيعية لخفض الكوليسترول

عصير التوت:

التوت غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL.

حليب اللوز:

حليب اللوز هو خيار صحي لبدائل الحليب الحيواني، إنه غني بالألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL، كما أنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL ورفع الكوليسترول الحميد HDL.

القرفة:

تتميز بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات لذلك يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول، كما تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، والتي يمكن أن تلعب دورًا في مستويات الكوليسترول.

الكركم:

الكركم غني بمضادة الأكسدة ومضادة للالتهابات التي تساعد في خفض الكوليسترول، كما يساعد على تحسين تدفق الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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مشروب الخضروات الورقية الخضراء:

الخضروات الورقية الخضراء فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية.

ومن المهم ملاحظة أن هذه المشروبات ليست بديلاً عن العلاج الطبي، فإذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فتحدث إلى طبيبك حول أفضل خطة علاجية لك.