تراند اليوم : إطلاق ساعة Oukitel BT50 الذكية القوية ذات المتانة العسكرية وبسعر مناسب

الرياض - أميرة القحطاني - لطالما اشتهرت شركة التكنولوجيا الصينية Oukitel بهواتفها الذكية القوية، فقد أعلنت الشركة الآن عن ساعة ذكية جديدة باسم Oukitel BT50 الساعة الذكية القوية، وكما يوحي الاسم، فإن الساعة الذكية هي نموذج متين مصمم بروح عسكرية، كما تأتي مع سعر مناسب للميزانية.

Oukitel BT50

السمات الرئيسية

على الرغم من التصميم القوي، يتميز الجهاز القابل للارتداء Oukitel BT50 بتصميم قوي يشتمل على حزام مكتنز ووجه ساعة دائري مذهل يحتوي على شاشة AMOLED حيوية مقاس 1.43 بوصة بدقة مذهلة تبلغ 466 × 466 بكسل، إن الجمع بين المتانة والأناقة يجعله الرفيق المثالي لعشاق الهواء الطلق والمحاربين الحضريين.

في حين أن البساطة هي المفتاح، فإن BT50 لم يستغنِ عن تتبع الصحة، فيمكن للمستخدم أن يراقب معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم وصحة النوم دون عناء، وتضمن موثوقية بيانات المستشعر بقاء المستخدم على علم برفاهيته، حتى في البيئات الأكثر تحديًا.

تأتي ساعة Oukitel BT50 مزودة بميزات أساسية لتتبع الصحة وميزات مثيرة

مع أكثر من 100 وضع رياضي، تمكنك هذه الساعة الذكية من تسجيل تمارينك بشكل شامل، سواء كنت رياضيًا متمرسًا أو مبتدئًا في اللياقة البدنية، فإن جهاز Oukitel BT50 يدعم مجموعة واسعة من الأنشطة، بالإضافة إلى ذلك، قم بتوصيل هاتف Android أو iOS الخاص بك للحصول على بيانات GPS دقيقة أثناء التدريبات الخاصة بك.

كما يتيح اتصال Bluetooth 5.2 إجراء مكالمات هاتفية سلسة وإشعارات من التطبيقات الشائعة مثل WhatsApp وInstagram والتحكم المريح في الموسيقى، ويضيف تضمين المساعد الصوتي AI لمسة من التطور إلى تفاعلاتك اليومية، مما يجعل المهام أسهل وأكثر متعة.

تعمل البطارية بقوة 400 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر ما يصل إلى 15 يومًا من الاستخدام النموذجي أو 45 يومًا مذهلاً في وضع الاستعداد، وتضمن عملية إعادة الشحن السريعة لمدة ساعتين قضاء وقت أقل متصلاً بمصدر طاقة ووقتًا أطول أثناء التنقل.

والجهاز مقاوم للماء بتصنيف IP68، فيتحمل Oukitel BT50 التعرض للماء بلا خوف، مما يسمح لك بالاستكشاف بلا حدود، ويتوفر بعدة خيارات للألوان يمكنك الاختيار من بينها وهي الأسود/الأخضر الغامق، أو الفضي/البرتقالي النابضة بالحياة لتناسب ذوقك.

التسعير والتوافر

تتوفر الساعة الذكية Oukitel BT5 حاليًا مقابل 55.99 دولارًا / 49.99 جنيهًا إسترلينيًا / 69.99 يورو، والسعر أكثر إغراءً مع قسيمة بقيمة 10 دولارات في Amazon US، مما يخفض السعر إلى 45.99 دولارًا.