تراند اليوم : أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - انخفضت أسعار الحديد والأسمنت داخل المصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 43401 جنيه بينما وصل سعر أسمنت السهم اليوم إلى 1680 جنيه. أسعار الحديد اليوم تم تسجيلها اليوم كالتالي: المنتج السعر حديد الكومي 38000 جنيه حديد المراكبي 39500 جنيه حديد العشري 39000 جنيه حديد المعادي 38500 جنيه حديد مصر ستيل 39000 جنيه حديد المصريين 39500 جنيه حديد العتال 39500 جنيه الحديد الإستثماري 41803 جنيه حديد عطية 39200 جنيه أسعار الأسمنت اليوم جاءت اليوم كالتالي: وصل سعر أسمنت المسلح إلى 1750 جنيه.

وصل سعر أسمنت النصر إلى 1700 جنيه.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1680 جنيه.

وصل سعر أسمنت المخصوص إلى 1700 جنيه.

بلغ سعر أسمنت طرة وحلوان 1710 جنيه.

وصل سعر الأسمنت الأبيض إلى 3600 جنيه.

وصل سعر أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيه.

بلغ سعر الأسمنت سوبر سيناء نحو 3450 جنيه.

بلغ سعر أسمنت الواحة المخلوط نحو 1130 جنيه.

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