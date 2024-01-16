تراند اليوم : من محاربة البرد إلى مكافحة الالتهاب.. إليك 5 من فوائد شاي الشمر

الرياض - أميرة القحطاني - يمكن أن يكون شاي الشمر له تأثير مفيد على صحتك العامة، إذا تم تناوله بانتظام، تابع القراءة لمعرفة المزيد عن فوائده، فهل تعلم أن هذا الشاي الأقل شهرة معطِّر للفم رائع، ومذاقه الخفيف ورائحته ستجذب أي شخص، وتحضيره يمكن بسهولة حيث يمكن غلي بذور الشمر، أو إضافته إلى الشاي بالحليب، إنه يوفر نفس الحلاوة والرائحة لفنجان القهوة الخاص بك، مما يجعله أكثر راحة، وتبين أنه يمكن أن يعزز صحتك أيضًا، إنه ليس مجرد شيء يمكن تناوله بعد الوجبات، فهناك فوائد صحية متعددة يوفرها، إذا كنت تتناول منه بضعة أكواب بانتظام.

فوائد شاي الشمر

يحارب البرد

نظرًا لأن بذور الشمر لها خصائص مضادة للبكتيريا، فإن كوبًا من شاي الشمر يمكن أن يكون مهدئًا بشكل لا يصدق، عندما تصاب بنزلة برد، في الواقع، يجب عليك تحضير كوب من الشاي بنفسك في اللحظة التي تشعر فيها بالعلامات الأولية للأنفلونزا.

وللتحضير ما عليك سوى إضافة نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر إلى الشاي بالحليب أثناء تخميره، وسوف يساعد في تقليل تأثير البرد عن طريق تثبيط تصرفات مسببات الأمراض.

يخفف من تشنجات الدورة الشهرية

تحدث تشنجات الدورة الشهرية في المقام الأول بسبب تشنجات العضلات، ولكن الشمر له خصائص يمكنها استرخاء العضلات، الدفء في كوب من شاي الشمر سوف يهدئ جسمك، علاوة على ذلك، تشير دراسة نشرت في PubMed Central إلى أن تناول بذور الشمر يمكن أن يخفف الألم أثناء الدورة الشهرية .

يساعد في انقطاع الطمث

يمكن أن تسبب أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة وتقلب المزاج واضطرابات النوم إزعاجًا شديدًا، ومع ذلك، فإن تناول شاي الشمر بانتظام يمكن أن يهدئ هذه الأعراض ويجلب الراحة، تشير دراسة نشرتها مجلة طب انقطاع الطمث إلى أن تناول الشمر يمكن أن يكون مفيدًا عند التعامل مع انقطاع الطمث.

يحسن عملية الهضم

بذور الشمر لها خصائص يمكن أن تخفف من التوتر الهضمي، وهو مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الإمساك، لأنه يمكن أن يريح عضلاتك، علاوة على ذلك، فمن المعروف أنه يخفف الانتفاخ عن طريق تمكين مرور الغازات، لذا، إذا كنت قد تناولت وجبة ثقيلة، فيجب عليك بالتأكيد تحضير كوب من شاي الشمر لتحسين عملية الهضم .

يلطف الالتهابات

من المهم جدًا التحكم في مستويات الالتهاب في الجسم، يمكن أن تؤدي زيادة الالتهاب إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية، فقد لاحظت الأبحاث المنشورة في PubMed Central أن الشمر يمكن أن يساعد في السيطرة على علامات الالتهاب.

لذا، قم بإضافة بذور الشمر إلى الشاي الخاص بك لتعزيز الصحة العامة.