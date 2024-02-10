فوائد الزعتر على صحتك ومناعتك.. وما هي أضراره المحتملة

الرياض - أميرة القحطاني - الزعتر هو نبات عشبي عطري ينتمي إلى عائلة النعناع، وينمو في المناطق المعتدلة في جميع أنحاء العالم، ويستخدم الزعتر في الطهي منذ العصور القديمة، ويعد من المكونات الرئيسية للمأكولات الفرنسية والإيطالية، كما أنه يستخدم في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، وذلك نظرا لخصائصه الطبية فهو يستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية، وفي علاج المغص وعلاج اليرقان وبعض الأمراض الجلدية، فهو يتميز باحتوائه على العديد من المغذيات النباتية والفيتامينات والمعادن التي تساهم في تحسين الصحة العامة، حيث يحتوي الزعتر على العديد من المركبات المفيدة للصحة، بما في ذلك:

الثيمول: وهو مركب مضاد للبكتيريا والفطريات والفيروسات.

روزمارينيك أسيد: وهو مركب مضاد للأكسدة.

كارفاكرول: وهو مركب مضاد للالتهابات.

فيتامين سي: وهو فيتامين ضروري لتعزيز المناعة.

بالإضافة إلى البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والسيلينيوم وفيتامين ب وحمض الفوليك.

فوائد الزعتر الصحية

تشير الدراسات إلى أن الزعتر قد يمتلك العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

تعزيز المناعة: يساعد الزعتر على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يعزز مناعة الجسم ضد العدوى، حيث يوفر متطلبات الجسم من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم.

علاج أمراض الجهاز التنفسي: يساعد الزعتر على تخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والتهاب الشعب الهوائية، حيث يتميز شاي الزعتر بخصائصه المطهرة ومضادات الحيوية التي تعالج نزلات الربد والسعال، وتخفيف أعراض التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية.

تحسين الرؤية: الزعتر غني بفيتامين أ التي تحسن البصر وتقلل من مخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر وإعتام العدسة، بالإضافة إلى المركبات الفينولية التي تحمي الأغشية المخاطية والخلايا البصرية من التلف.

تقليل الالتهاب: يساعد الزعتر على تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساعد الزعتر على تحسين الهضم وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تنظيم معدل ضربات القلب: يحتوي الزعتر على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم تحت المستويات الطبيعية.

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أضرار الزعتر المحتملة

بشكل عام، يعتبر الزعتر آمنًا، ولكن قد يتسبب في بعض الآثار الجانبية عند تناوله بكميات كبيرة، مثل: