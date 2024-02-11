أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية الأحد 11 فبراير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - يقدم لكم موقع الخليج 365 متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في مصر والدول العربية وفقًا لآخر التحديثات، وقد تختلف الأسعار من محل لآخر بمحلات الصاغة نظرًا لاختلاف سعر المصنعية، حيث يبلغ سعر المصنعية في مصر حوالي 22.5 جنيه للجرام الواحد. أسعار الذهب اليوم في مصر: الوحدة جنيه مصرى دولار امريكى يورو اوروبي سعر الذهب عيار 24 2,012 $65.24 €60.56 اسعار الذهب عيار 22 1,844 $59.80 €0.00 سعر الذهب عيار 21 1,760 $57.09 €52.99 سعر الذهب عيار 18 1,509 $48.93 €45.42 اسعار الذهب عيار 14 1,174 $38.06 €35.33 اسعار الذهب عيار 12 1,006 $32.62 €30.28 اسعار الذهب عيار 9 754.42 $24.46 €22.71 سعر أوقية الذهب 62,566 $2,029 €1,884 سعر الجنيه الذهب 14,083 $456.68 €423.95 سعر كيلو الذهب 2,011,775 $65,239 €60,563 أسعار الذهب اليوم في الكويت: الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 19.83 دينار $65.24 سعر الذهب عيار 22 18.18 دينار $59.80 اسعار الذهب عيار 21 17.35 دينار $57.09 اسعار الذهب عيار 18 14.87 دينار $48.93 سعر الذهب عيار 14 11.57 دينار $38.06 سعر الذهب عيار 12 9.92 دينار $32.62 اسعار أوقية الذهب 616.80 دينار $2,029 اسعار جنيه الذهب 138.83 دينار $456.68 اسعار كيلو الذهب 19,833 دينار $65,239 أسعار الذهب اليوم في السعودية: الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 244.65 ريال $65.24 سعر الذهب عيار 22 224.26 ريال $59.80 اسعار الذهب عيار 21 214.07 ريال $57.09 اسعار الذهب عيار 18 183.49 ريال $48.93 سعر الذهب عيار 14 142.71 ريال $38.06 سعر الذهب عيار 12 122.32 ريال $32.62 اسعار أوقية الذهب 7,608 ريال $2,029 اسعار جنيه الذهب 1,713 ريال $456.68 اسعار كيلو الذهب 244,646 ريال $65,239 أسعار الذهب اليوم في الإمارات: الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 239.59 درهم $65.24 سعر الذهب عيار 22 219.63 درهم $59.80 اسعار الذهب عيار 21 209.65 درهم $57.09 اسعار الذهب عيار 18 179.70 درهم $48.93 سعر الذهب عيار 14 139.76 درهم $38.06 سعر الذهب عيار 12 119.80 درهم $32.62 اسعار أوقية الذهب 7,451 درهم $2,029 اسعار جنيه الذهب 1,677 درهم $456.68 اسعار كيلو الذهب 239,590 درهم $65,239

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