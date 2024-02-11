الرياض - أميرة القحطاني - يقدم لكم موقع “الخليج 365” سعر الدولار اليوم في مصر، وفقًا لآخر التعاملات البنكية الواردة صباح اليوم بجميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بمصر. وحافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 في جميع البنوك الحكومية والخاصة في أولى تعاملات هذا الأسبوع، حيث سجل متوسط سعر 30.85 ج.م للشراء، و30.95 ج.م للبيع. سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 11 فبراير 2024 البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 30.9 ج.م (0.05) 30.95 ج.م (13.13) بنك الإستثمار العربي AIB 30.85 ج.م (30.85) 30.95 ج.م (30.95) بنك CIB 30.85 ج.م (30.85) 30.95 ج.م (30.95) بنك قطر الوطني الأهلي QNB 30.85 ج.م (30.85) 30.95 ج.م (30.95) بنك HSBC 30.85 ج.م (20) 30.95 ج.م (22.73) البنك المصري الخليجي 30.85 ج.م (0.1) 30.95 ج.م (0.1) بنك الكويت الوطني NBK 30.85 ج.م (0.1) 30.95 ج.م (0.1) بنك الإسكندرية 30.85 ج.م (0.1) 30.95 ج.م (0.1) البنك العقاري المصري العربي 30.85 ج.م (0.02) 30.95 ج.م (0.02) كريدي أجريكول 30.85 ج.م (0.02) 30.95 ج.م (0.02) بنك SAIB 30.85 ج.م (0.02) 30.95 ج.م (0.02) المصرف العربى الدولى AIB 30.85 ج.م (0.02) 30.95 ج.م (0.02) المصرف المتحد 30.85 ج.م (0.02) 30.95 ج.م (0.02) بنك قناة السويس 30.85 ج.م (0.02) 30.95 ج.م (0.02) البنك الاهلي الكويتي (بيريوس ) 30.85 ج.م (-0.03) 30.95 ج.م (30.95) البنك المركزي المصري 30.8272 ج.م (-0.0028) 30.9586 ج.م (0.0029) البنك الأهلي اليوناني 30.75 ج.م (15.13) 30.85 ج.م (15.13) بنك التنمية الصناعية IDB 30.75 ج.م (0.02) 30.85 ج.م (0.02) البنك الأهلي المصري 30.75 ج.م (0.02) 30.85 ج.م (0.02) بنك مصر 30.75 ج.م (0.02) 30.85 ج.م (0.02)

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