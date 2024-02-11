شاي الكركديه: الفوائد وطريقة التحضير والآثار الجانبية

الرياض - أميرة القحطاني - قد تشمل الفوائد الصحية لشاي الكركديه تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة الكبد وإدارة نسبة الكوليسترول، كما أنه قد يساعد في تحسين المناعة وتقليل القلق، لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تشير الأبحاث إلى أن شاي الكركديه قد يسرع عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن الصحي التدريجي، هذا الشاي غني بفيتامين سي والمعادن ومضادات الأكسدة.

ما هو شاي الكركديه؟

شاي الكركديه، هو مشروب مشبع بلون ياقوتي أو أرجواني غامق يتم تحضيره عن طريق غلي أجزاء من نبات الكركديه، بفضل مذاقه الحامض المميز، فهو ليس فقط مشروب مفضل في جميع أنحاء العالم ولكن أيضًا يفضّل لخصائصه الطبية، وسواء كنت تفضل شايًا ساخنًا أو باردًا، فإن شاي الكركديه متعدد الاستخدامات يناسب ذوقك.

القيمة الغذائية لشاي الكركديه

شاي الكركديه منخفض بطبيعته في السعرات الحرارية وخالي من الكافيين، وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فهو يحتوي على إمداد جيد بالمعادن بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، كما أنه يحتوي على فيتامينات ب مثل النياسين وحمض الفوليك، يعتبر هذا الشاي مصدرًا جيدًا لأنثوسيانين، والتي قد تجعله مفيدًا في إدارة مستويات ضغط الدم المرتفعة ونزلات البرد والتهابات المسالك البولية.

فيما يلي جدول بالعناصر الغذائية التي تتوفر في شاي زهرة الكركديه في كمية 100 ملغ:

العناصر الغذائية القيمة الماء [ز] 99.58 الرماد [ز] 0.42 الكالسيوم، الكالسيوم [ملغ] 8 الحديد، الحديد [ملغ] 0.08 المغنيسيوم، ملغ [ملغ] 3 الفوسفور، ف [ملغ] 1 البوتاسيوم، ك [ملغ] 20 الصوديوم، نا [ملغ] 4 الزنك، الزنك [ملغ] 0.04 المنغنيز، المنغنيز [ملغ] 0.48 النياسين [ملغ] 0.04 حمض الفوليك، الإجمالي [ميكروغرام] 1 حمض الفوليك، الغذاء [ميكروغرام] 1 حمض الفوليك، DFE [ميكروغرام] 1 الكولين، الإجمالي [ملغ] 0.4

الفوائد الصحية لشاي الكركديه

الفوائد المحتملة المختلفة لشاي زهرة الكركديه والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على لياقة الجسم موضحة أدناه:

له دور في إدارة ضغط الدم

أبرزت جمعية القلب الأمريكية في تقرير صدر في نوفمبر 2008 أن شاي الكركديه قد يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ما قبل أو البسيط، يمكن لارتفاع ضغط الدم المستمر أن يثقل كاهل القلب، مما يؤدي إلى ضعفه ويرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

في دراسة مركزة شملت 46 مشاركًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، شهد أولئك الذين تناولوا شاي الكركديه لمدة شهر انخفاضًا أكثر وضوحًا في كل من الضغط الانقباضي والانبساطي مقارنةً بأولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا، وكشفت دراسة أجريت عام 2010 في جامعة تافتس في بوسطن أيضًا أنه بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يمكن لشاي الكركديه أن يخفض ضغط الدم حتى 10 نقاط، ومع ذلك، لمثل هذا التغيير الملحوظ، يجب على المرء أن يشرب ثلاثة أكواب يوميًا على مدار عدة أسابيع، كما أن طبيعته المدرة للبول تساعد أيضًا في زيادة التبول، مما بدوره يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

في حين أن شاي الكركديه يقدم نهجًا طبيعيًا لإدارة ضغط الدم، يجب على أولئك الذين يتناولون أدوية ضغط الدم توخي الحذر، حيث قد يتفاعل الشاي مع هذه الأدوية

حليف محتمل في إنقاص الوزن

تشير الأبحاث إلى أن شاي الكركديه قد يكون مساعدًا واعدًا في إنقاص الوزن والوقاية من السمنة، فقد أظهرت دراسة شملت مشاركين مؤشر كتلة الجسم لديهم 27 أو أكثر، تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا، أن استهلاك مستخلصات Hibiscus sabdariffa (HSE) على مدى 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض في وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم ونسبة الخصر إلى الورك.

علاوة على ذلك، ثبت أن الكركديه يؤثر بشكل إيجابي على نسبة السكر في الدم والكوليسترول الكلي والكوليسترول البروتيني الدهني عالي الكثافة والدهون الثلاثية وضغط الدم، كما أنه يساعد في تقليل امتصاص الدهون وتعزيز أكسدة الأحماض الدهنية في الأعضاء الحيوية البطنية، ومن المثير للاهتمام، أنه في حين أن الجرعات الأعلى تقدم أحيانًا فوائد أكثر وضوحًا، خاصة في كتلة جسم الحيوان، فإن الجرعات المنخفضة غالبًا ما تحقق نتائج فعالة مماثلة.

قد يساعد في إدارة الكوليسترول

بحثت الأبحاث في الفوائد المحتملة لشاي الكركديه في إدارة مستويات الكوليسترول، فوجدت إحدى الدراسات التي ركزت على مرضى السكري من النوع الثاني أن استهلاك الكركديه والشاي الحامض قد يخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار LDL بينما يعزز الكوليسترول الجيد HDL، مما يوفر أداة محتملة لإدارة هذه الحالة.

أجرت دراسة عام 2011 مقارنة بين الكركديه والشاي الأسود، حيث تناول 90 مشاركًا يعانون من ضغط الدم المرتفع أيًا من الشايين مرتين يوميًا لمدة 15 يومًا، بعد شهر، بينما ظل الكوليسترول السيئ أو LDL كما هو في كلا المجموعتين، كان هناك ارتفاع ملحوظ في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الجيد أو HDL.

في عام 2022، اقترحت مراجعة أن شاي الكركديه قد يكون أكثر فعالية في خفض الكوليسترول السيئ LDL من أنواع الشاي الأخرى أو العلاج الدوائي المزيف، ومع ذلك، فإن هذه النتائج تعقّدها نتائج متضاربة، حيث وجدت مراجعة شاملة لسبع دراسات شملت 362 مشاركًا أن شاي الكركديه لم يغير بشكل كبير مستويات الكوليسترول الكلي أو الدهون الثلاثية.

قد يساعد في تحسين صحة الكبد

سلط الضوء في الأبحاث على شاي الكركديه الغني بمضادات الأكسدة بسبب فوائده المحتملة في صحة الكبد، كشفت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة Food & Function أنه عندما حصل 19 شخصًا يعانون من السمنة والكبد الدهني (حالة تتميز بتراكم الدهون في الكبد) على مستخلص الكركديه لمدة 12 أسبوعًا، كان هناك تحسن ملحوظ في حالتهم، وهذا مهم لأن الكبد الدهني غير المعالج يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد.

تعزز الدراسات على الحيوانات هذه النتائج، حيث أظهر مستخلص الكركديه خصائص حماية الكبد لدى الهامستر، حيث قلل من علامات تلف الكبد، علاوة على ذلك، ووجدت دراسة أجريت عام 2022 أن الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون أظهرت تحسنًا في حالات الكبد الدهني عند علاجها بمستخلص الكركديه.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الدراسات ركزت في المقام الأول على مستخلص الكركديه، وليس الشاي نفسه، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد التأثير المباشر لشاي الكركديه على صحة الكبد البشري.

تعزيز محتمل للمناعة

يُعتقد أن شاي الكركديه، المصنوع من أوراق النبات السائبة، يعد مصدرًا جيدًا لحمض الأسكوربيك أو فيتامين سي، وهو مغذٍ حيوي يقوي جهاز المناعة لدينا.

بالإضافة إلى قوته كمضاد للأكسدة، أظهر الكركديه فعاليته في صد العدوى البكتيرية في دراسات أنبوب الاختبار، أشارت إحدى هذه الدراسات إلى قدرة مستخلص الكركديه على مقاومة بكتيريا الإشريكية القولونية، وهي بكتيريا معروفة بأنها تسبب مشاكل هضمية مثل تقلصات المعدة والإسهال، ووجدت دراسة أخرى أن مستخلص الكركديه يحارب ثماني سلالات بكتيرية، مما يضاهي فعالية بعض الأدوية المضادة للبكتيريا.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه النتائج لم يتم تكرارها بعد في دراسات على البشر، وبالتالي، تظل الفوائد المضادة للالتهابات والبكتيريا الدقيقة لشاي الكركديه على البشر موضوعًا لمزيد من البحث.

قد يساعد في تقليل القلق والاكتئاب

قد يحتوي شاي الكركديه على الفيتامينات والمعادن، وخاصة الفلافونويد، التي ارتبطت بخصائص مضادة للاكتئاب في بعض الدراسات على الحيوانات، وفقًا لبحث نُشر في المجلة الهندية لعلم الصيدلة، فإن تناول شاي الكركديه قد يساعد في تهدئة الجهاز العصبي، وقد يقلل من القلق والاكتئاب عن طريق خلق إحساس بالاسترخاء في العقل والجسم.

تؤكد دراسة أخرى التأثيرات المقللة للقلق والمهدئة لمستخلصات الكركديه، والتي تصبح أكثر وضوحًا مع تكرار تناول المستخلص.

قد يكون فعالاً في تحسين عملية الهضم

غالبًا ما يُلجأ إلى شاي الكركديه بسبب قدرته المحتملة على تحسين الهضم. ومن المعروف أنه يعزز التبول وحركات الأمعاء بانتظام، مما يجعله خيارًا للعديد ممن يبحثون عن علاج للإمساك. وأبرزت دراسة نشرت في مجلة “مختبر التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية” التابعة لمعهد البحوث العلمية الهندي (IOSR) خصائصه المدرّة للبول ودوره في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

علاوةً على ذلك، يعد الكركديه كنزًا من الكالسيوم، وهو أمر ضروري ليس فقط للأسنان والعظام القوية ولكن أيضًا للعمل الأمثل للإنزيمات الهضمية، وتساهم خصائصه الملينة الخفيفة والمدرة للبول، إلى جانب محتواه الكبير من الألياف (حوالي 33%)، في نمو البكتيريا المعوية المفيدة، وهذا المزيج يجعل الكركديه حليفًا محتملاً لنظام هضمي مزدهر

طريقة تحضير شاي الكركديه

إليكِ لمسة كلاسيكية تضيفها على شاي الكركديه المعتاد، يتمتع شاي الكركديه بالعديد من الفوائد الصحية، يمكنك الحصول على زهور الكركديه المجففة بسهولة من المتاجر الكبرى أو المتاجر الإلكترونية، وإن وجدتها في حديقتك، فهذا رائع، يعود اللون الأحمر للشاي إلى هذه الزهور، لنتعرف على كيفية تحضيره:

المكونات

ملعقتان صغيرتان من زهور الكركديه المجففة

كوب واحد من الماء المغلي

عود قرفة (اختياري)

قرنفل (اختياري)

كيس شاي (اختياري)

شرائح ليمون (اختيارية)

زنجبيل (اختياري)

أوراق نعناع (اختيارية)

طريقة التحضير

ضعي قدرًا من الماء على الموقد ليغلي،في غضون ذلك، حضري جميع المكونات اللازمة للوصفة، إذا لم تكوني قد قمت بذلك مسبقًا. خذي ملعقتين صغيرتين من زهور الكركديه المجففة، وهو ما يعادل 10 مل من نفس الزهور (لتكوني أكثر دقة)، وأضيفيها إلى الماء المغلي،يمكنك إضافة كمية أكبر أو أقل من زهور الكركديه، حسب مدى قوة رغبتك في الشاي،من المهم ملاحظة هنا أن شاي الكركديه لا يحتوي على الكافيين، لذا فإن إضافة الكثير منه لن يضر بصحتك. بمجرد أن يغلي الماء، اسكبي الماء ببطء وثبات في إبريق الشاي. إذا كنت ترغبين بإضافة الكافيين إلى شاي الكركديه، أضيفي كيس شاي إلى الخليط،اتركيه ينقع لمدة خمس دقائق، أثناء انتظارك، ستضفي أزهار الكركديه على الماء طعمًا حادًا وحامضًا إلى حد ما،إذا كنت ترغبين أن يكون شاي قويًا، اتركيه ينقع لأكثر من 5 دقائق. بمجرد الانتهاء، اسكبي الشاي في فنجانك، باستخدام مصفاة معدنية، و لا تنسي إضافة المُحلي المفضل لديك إلى المشروب، جربيه بالعسل إذا استطعت، فهو يتناسب بشكل جيد مع نكهة الشاي الحامضة اللذيذة. يمكنك أيضًا إضافة السكر حسب اختيارك.

الآثار الجانبية لشاي الكركديه

على الرغم من أن شاي الكركديه يعد محسنًا للصحة ومعززًا طبيعيًا لفقدان الوزن، إلا أن هناك آثارًا جانبية محتملة يجب أن تكون على دراية بها:

ضغط الدم: تشمل الفوائد الصحية لشاي الكركديه خفض ضغط الدم (خصائص خافضة لضغط الدم)، ولذلك، لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون بالفعل من انخفاض ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم.

تشمل الفوائد الصحية لشاي الكركديه خفض ضغط الدم (خصائص خافضة لضغط الدم)، ولذلك، لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون بالفعل من انخفاض ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم. الحمل والخصوبة: وفقًا لمقالة نشرت في BJOG: المجلة الدولية لأمراض النساء والتوليد ، لا ينصح بتناول شاي الكركديه للنساء الحوامل، خاصة بسبب آثاره المدرة للطمث، والتي قد تحفز الدورة الشهرية أو تدفق الدم في الرحم أو منطقة الحوض، وفقًا لـ MedlinePlus، يمكن أن يسبب الكركديه الارتعاش والإمساك وعدم الراحة في المعدة، بالنسبة لأولئك الذين يخضعون لعلاجات هرمونية أو يتناولون حبوب منع الحمل، يوصى باستشارة أخصائي الصحة فيما يتعلق باستهلاك هذا النوع من الشاي.

وفقًا لمقالة نشرت في BJOG: المجلة الدولية لأمراض النساء والتوليد لا ينصح بتناول شاي الكركديه للنساء الحوامل، خاصة بسبب آثاره المدرة للطمث، والتي قد تحفز الدورة الشهرية أو تدفق الدم في الرحم أو منطقة الحوض، وفقًا لـ MedlinePlus، يمكن أن يسبب الكركديه الارتعاش والإمساك وعدم الراحة في المعدة، بالنسبة لأولئك الذين يخضعون لعلاجات هرمونية أو يتناولون حبوب منع الحمل، يوصى باستشارة أخصائي الصحة فيما يتعلق باستهلاك هذا النوع من الشاي. مرض السكري والجراحة: قد يخفض الكركديه مستويات السكر في الدم لذا ينصح باستشارة الطبيب إذا كنت تعاني من مرض السكري أو تخطط للخضوع لعملية جراحية.

ملحوظة: استشر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية مثل الكلوروكين أو الأدوية المضادة لمرض السكر أو زوكور قبل استخدام شاي الكركديه.