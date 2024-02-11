الحكومة تعلن مسودة قانون زيادة المرتبات وتحدد الزيادات للموظفين والعاملين بقطاع الأعمال والمعلمين والأطباء

الرياض - أميرة القحطاني - تم اليوم نشر مسودة قانون زيادة المرتبات الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب المصري عليه وقد أقر القانون الجديد كافة ما وجه به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الشعب حيث وجه سيادته لتبكير موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والهيئات الاقتصادية لتصرف مع رواتب شهر مارس القادم بدلا من شهر يوليو وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل زيادة الأسعار. مسودة قانون زيادة المرتبات المقترح من الحكومة ينتظر العاملين بالدولة بفارغ الصبر تطبيق زيادة المرتبات وخاصة مع ارتفاع أسعار السلع المختلفة خلال الشهور الماضية بشكل كبير، وتختلف الزيادات المطبقة حسب القانون الذي يخضع له الموظف فسواء كنت مخاطب بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطب أو تعمل بشركات قطاع الأعمال أو كنت من المعلمين أو الأطباء فقد ورد فقرات تتحدث عن الزيادة في كل حالة واليكم صور من مسودة القانون. قانون زيادة المرتبات 2024 يتساءل الكثير عن الزيادات المقررة والتي سوف تطبق خلال شهر مارس القادم وسوف نوضح لكم بعض التفاصيل المهمة: التطبيق بداية من 1 مارس 2024 يسري القانون على العاملين من الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وأصحاب المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة قدرها 10% من الأجر الوظيفي في 29 فبراير 2024 بحد أدنى 150 جنية. الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة قدرها 15% من الأجر الوظيفي في 29 فبراير 2024 بحد أدنى 150 جنية يضم للأجر الأساسي. الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حافز اضافي مقداره 500 جنية للدرجة السادسة و550 جنية للدرجة الخامسة و600 جنية للدرجة الرابعة و650 جنية للدرجة الثالثة و700 جنية للدرجة الثانية و750 جنية للدرجة الأولى و800 جنية للدرجة المدير العام، و850 جنية للدرجة العالية و900 جنية للدرجة العالية الممتازة. مجموع الزيادات للمخاطبين بالفقرات السابقة لا يقل عن 1000 جنية للدرجة السادسة والخامسة والرابعة، و1100 جنية للدرجة الثالثة والثانية والأولى و1200 جنية للدرجات الأعلى للمعلمين: يزاد بدل المعلم للآتي كبير معلمين مبلغ 360 جنية ومعلم خبير مبلغ 330 جنية ومعلم أول أ مبلغ 250 جنية ومعلم أول مبلغ 200 جنية ومعلم ومعلم مساعد مبلغ 150 جنية. للمعلمين يمنح حافز آداء شهري للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم بالمبلغ التالية كبير معلمين 580 جنية ومعلم خبير مبلغ 590 جنية ومعلم أول أ 600 جنية ومعلم أول مبلغ 630 جنية ومعلم ومعلم مساعد مبلغ 670 جنية للمعلمين: يمنح المخاطبون بالمادة 79 من شاغلي منصب مدير مدرسة أو شيخ معهد ووكيل مدرسة أو معهد حافز شهري نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع 500 جنية و300 جنية على التوالي للمعلمين: تمنح مكافأه اضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بالتعليم والأزهر بفئات مقطوعة من 100 وحتى 310 جنية طبقا للجدول في المادة التاسعة. بالنسبة لأساتذة الجامعات ومساعديهم ونظرائهم في المراكز والمعاهد البحثية يمنحون حافز مقدارة 1400 جنية للأستاذ و1200 جنية للأستاذ المساعد و900 جنية للمدرس و800 جنية للمدرس المساعد و700 جنية للمعيد بالنسبة لأساتذة الجامعات ومساعديهم ونظرائهم في المراكز والمعاهد البحثية تزاد مكافئة التدريس بالمبالغ التالية 500 جنية للأستاذ و400 جنية للأستاذ المساعد و350 جنية للمدرس و300 جنية للمدرس المساعد و250 جنية للمعيد. بالنسبة لأساتذة الجامعات ومساعديهم ونظرائهم في المراكز والمعاهد البحثية تزاد مكافئة الاشراف على الرسائل العلمية بالمبالغ التالية 375 جنية للأستاذ و350 جنية للأستاذ المساعد و300 جنية للمدرس. للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة واخصائيين العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيين التمريض والفنيين الصحيين تزاد مكافأه الجهود الغير عادية مقابل القيادة والاشراف بالمبالغ الموضحة بالجدول بالمادة 14 والذي يتراوح من 665 جنية وحتى 5400 جنية. يمنح أعضاء المهن الطبية بدل مخاطر مهن طبية كالآتي 2000 جنية للأطباء البشريين و1600 جنية لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين واخصائيين العلاج الطبيعي و1500 جنية للتمريض العالي والكيميائيين والفزيائيين و1250 جنية للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والصحيين. يمنح الأطباء والتمريض بدلات للمبيت والسهر طبقا للجدول بالمادة 15 للعاملين بقطاع الأعمال بداية من 1 مارس علاوة دورية المستحقة وتصرف الشركات من ميزانيتها الخاصة منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوه المخصصة لهم والعلاوة الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كحد أقصى وهذه المنحة لا تضم للأجر الأساسي. للعاملين بقطاع الأعمال في حال إذا كان ما يحصل عليه العامل بشركات قطاع الأعمال من أجر أساسي والعلاوات والبدلاتبأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الثابت عن 6000 جنية بعد تطبيق الزيادات يزاد دخل العامل بالفارق ليصل ل 6000 جنية ويضع الوزراءالمختصون القواعد الخاصة بالتطبيق اقرأ أيضا أعرف من زار بروفايلك على الفيس بوك 2024 بدون برامج حتى لو كان من غير الأصدقاء

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