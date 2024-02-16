أسعار الدواجن اليوم الجمعة

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الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الدواجن داخل البورصة وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى ما بين 93 و96 بينما تصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيه.
أسعار الدواجن اليوم
جاءت اليوم كالتالي:
سعر الدواجن البلدي:
ترواح سعر الدواجن البلدي اليوم ما بين 125 إلى 130 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 135 و 140 جنيه.
سعر الدواجن الساسو:
وصل سعر الدواجن الأمهات اليوم إلى 85 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيه.
سعر الدواجن الأمهات:
تم تسجيل سعر الدواجن الأمهات اليوم إلى 78 جنيه بينما وصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيه.
أسعار البط
- وصل سعر كيلو البط المولار اليوم إلى 65 جنيه.
- بلغ سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 60 جنيه.
- وصل سعر كيلو البط البلدي إلى 110 جنيه.
أسعار البيض
جاءت اليوم كالتالي:
- وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 148 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 160 و 170 جنيه.
- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 154 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 170 إلى 185 جنيه.
- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 152 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 165 إلى 180 جنيه.
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