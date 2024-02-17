وائل جمعة يهاجم كولر بسبب موديست والأداء السيئ للأهلي أمام شباب بلوزداد

الرياض - أميرة القحطاني - أثنى وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، على أداء الحارس مصطفى شوبير خلال مباراة الفريق مع شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وهي المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأكد وائل جمعة خلال تصريحاته على قناة “بي إن سبورتس” أن مصطفى شوبير أظهر أداءً مميزًا، حيث تصدى لخمس كرات وكان أفضل لاعب في الأهلي في الشوط الثاني، وهذا يعد نقطة إيجابية في ظل الأداء العام الذي كان سيئًا.

وأوضح جمعة أن الأهلي كان متوقعًا أن يقدم أداءً سيئًا بسبب المشاكل التي واجهها الفريق قبل المباراة، وبينت أرقام المباراة هذه الحالة، حيث لم يسدد الأهلي على المرمى فيما سدد شباب بلوزداد خمس مرات، وأوضح أيضًا أن النتيجة تعتبر جيدة للأهلي وأنها تحافظ على آمال الفريق، كما أكد على وجود مشكلة في مركز رأس الحربة في الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، عبر عن استيائه من اندفاعية المدرب مارسيل كولر، في إشراك بعض اللاعبين مثل كهربا قبل نهاية المباراة، مشددًا على أهمية منحه دقائق أكثر على أرض الملعب للمساهمة بشكل أفضل، في الوقت الذي يصر فيه على البدء بموديست الذي لم يقدم شيء يذكر، لمدة 85 دقيقة لمس فيها الكورة حوالي من 3 إلى 5 مرات فقط.

وختم تصريحاته بتأكيده على استمرارية مشكلة رأس الحربة في الفريق، وعلى أهمية تعزيز تشكيلة الفريق لتحسين أدائه في المباريات المقبلة.