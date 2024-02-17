- 1/3
- 2/3
- 3/3
الرياض - أميرة القحطاني - يُعدّ متابعة أسعار السلع الأساسية، مثل الدواجن والبيض، أمرًا هامًا للمستهلكين لمعرفة التغيرات التي تطرأ عليها وتحديد الخطط الاستهلاكية، في هذا المقال، نستعرض آخر تحديثات لـ أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن بمستهل تعاملات اليوم السبت، 17 فبراير 2024.
ارتفاع طفيف في بعض أنواع الدواجن
شهدت أسعار الفراخ ارتفاعًا طفيفًا في مستهل تعاملات اليوم السبت، حيث ارتفع سعر الفراخ الساسو بنحو جنيهًا واحدًا، بينما ارتفع سعر الفراخ الأمهات البيضاء بقيمة 5 جنيهات، وعلى الجانب الآخر، استقر سعر الفراخ البيضاء وسعر الفراخ البلدي على ما سجلوه بالأمس.
أسعار الفراخ اليوم السبت 17 فبراير 2024
- سعر الفراخ البيضاء: 93 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا.
- سعر الفراخ الساسو: يتراوح بين 110 و111 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، فيما يصل للمستهلك بسعر 116 جنيها.
- سعر الفراخ البلدي: يتراوح بين 130 و135 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، فيما يصل للمستهلك بسعر 140 جنيها.
- سعر الفراخ الأمهات البيضاء: 80 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، فيما يصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا.
استقرار في أسعار البيض
شهد سعر البيض استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم السبت بـ بورصة الدواجن على ما يسجله من الأمس.
أسعار البيض اليوم السبت 17 فبراير 2024:
- سعر البيض الأحمر: يتراوح بين 150 و151 جنيها للكرتونة في بورصة الدواجن، بينما يصل للمستهلك بسعر 156 جنيها.
- سعر البيض الأبيض: يتراوح بين 148 و149 جنيها للكرتونة في بورصة الدواجن، بينما يصل للمستهلك بسعر 154 جنيها.
- سعر البيض البلدي: يتراوح بين 139 و140 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن بينما يصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 17 فبراير 2024: ارتفاع طفيف في بعض الأنواع واستقرار في أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.