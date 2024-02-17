أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 17 فبراير 2024: ارتفاع طفيف في بعض الأنواع واستقرار في أخرى

الرياض - أميرة القحطاني - يُعدّ متابعة أسعار السلع الأساسية، مثل الدواجن والبيض، أمرًا هامًا للمستهلكين لمعرفة التغيرات التي تطرأ عليها وتحديد الخطط الاستهلاكية، في هذا المقال، نستعرض آخر تحديثات لـ أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن بمستهل تعاملات اليوم السبت، 17 فبراير 2024.

ارتفاع طفيف في بعض أنواع الدواجن

شهدت أسعار الفراخ ارتفاعًا طفيفًا في مستهل تعاملات اليوم السبت، حيث ارتفع سعر الفراخ الساسو بنحو جنيهًا واحدًا، بينما ارتفع سعر الفراخ الأمهات البيضاء بقيمة 5 جنيهات، وعلى الجانب الآخر، استقر سعر الفراخ البيضاء وسعر الفراخ البلدي على ما سجلوه بالأمس.

أسعار الفراخ اليوم السبت 17 فبراير 2024

سعر الفراخ البيضاء : 93 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا.

93 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا. سعر الفراخ الساسو : يتراوح بين 110 و111 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، فيما يصل للمستهلك بسعر 116 جنيها.

يتراوح بين 110 و111 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، فيما يصل للمستهلك بسعر 116 جنيها. سعر الفراخ البلدي : يتراوح بين 130 و135 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، فيما يصل للمستهلك بسعر 140 جنيها.

يتراوح بين 130 و135 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، فيما يصل للمستهلك بسعر 140 جنيها. سعر الفراخ الأمهات البيضاء: 80 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، فيما يصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا.

استقرار في أسعار البيض

شهد سعر البيض استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم السبت بـ بورصة الدواجن على ما يسجله من الأمس.

أسعار البيض اليوم السبت 17 فبراير 2024: