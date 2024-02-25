مطلوب أفراد امن للشركة الأفريقية لخدمات الأمن والحراسة للمؤهلات المتوسطة والطلبة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الشركة الأفريقية لخدمات الأمن والحراسة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من أفراد امن ومشرفين، من حملة المؤهلات المتوسطة للعمل فورًا بمواقع الشركة في التجمع الخامس والعبور والشروق والعاشر من رمضان وأكتوبر والشيخ زايد والعاصمة الإدارية وشبرا وشيراتون والحسين والجيزة وحلوان ومدينة نصر، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف الشركة الأفريقية لخدمات الأمن والحراسة

مطلوب أفراد امن ومشرفين للعمل في كومبوندات ومولات ومباني إدارية وشركات ونوادي رياضية وبنوك ومؤسسات.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 50 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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تقدم الشركة رواتب مجزية وزيادات وحوافز وترقيات، كما توفر سكن للمغتربين، والعمل متاح للطلبة.

التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المتاحة يرجى التسجيل على الرابط التالي “وظائف الشركة الإفريقية لخدمات الأمن والحراسة” ثم الحضور إلى العنوان التالي : إستاد القاهرة الدوَليّ- داخل الإستاد من بوابة ال رشدان- صالة الهوكي.