أسعار الدولار اليوم الأحد 25 فبراير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - شهد سعر الدولار استقرار أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.

أسعار الدولار اليوم

تم تسجيلها اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 30.85 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي:

وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم 30.85 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

تم تسجيل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم إلى 30.90 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 30.85 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

بلغ سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.95 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل:

وصل سعر الدولار في بنك فيصل اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.