أسعار الدولار اليوم الأحد 25 فبراير 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - شهد سعر الدولار استقرار أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.
أسعار الدولار اليوم
تم تسجيلها اليوم كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 30.85 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي:
وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم 30.85 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
تم تسجيل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم إلى 30.90 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 30.85 جنيه للبيع و 30.95 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:
بلغ سعر الدولار فيه اليوم نحو 30.95 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل:
وصل سعر الدولار في بنك فيصل اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
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