فرص عمل بشركة Laduree للخريجين برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة Laduree من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بفروع الشركة في مصر الجديدة، برواتب مجزية تبدأ من 4000 جنية، بالإضافة إلى حوافز وتأمينات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة Laduree

مطلوب ويتر. مطلوب مساعد مطبخ لتحضير الطعام. مطلوب موظف Food Runner.

الشروط والمزايا

يشترط خرجين من جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط ان لا يزيد السن عن 40 سنة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

وظائف أخرى: –

تقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 4000 جنية بالإضافة إلى تبس كل 15 يوم، وأجازات أسبوعية وسنوية، والعمل 8 ساعات يوميًا، كما توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين في التقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة Laduree” ثم الحضور للمقابلة الشخصية بالعنوان التالي: 16 شارع الخرطوم مصر الجديدة – بجوار محطة مترو الأهرام الخط الثالث الدور الرابع شركة فرينش سبريت، وذلك يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.