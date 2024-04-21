لغز للعباقرة فقط.. أوجد التمساح المختلف في الصورة خلال 20 ثانية فقط

الرياض - أميرة القحطاني - مما لا شك فيه أن الألغاز البصرية رائعة ومفيدة للعقل وتساعد على التسلية أثناء أوقات الفراغ، وتساعد على تنشيط الذاكرة، لذلك ننصحكم بممارسة الألغاز البصرية في أوقات فراغكم، ويمكنكم ممارسة هذه الألغاز بشكل فردي أو بشكل جماعي مع أصدقائك أو مع أفراد عائلتك، واليوم سوف نقدم لكم لغز جديد من سلسلة الألغاز التي تتطلب العثور على عنصر مختلف في الصورة والتمساح هو العنصر المطلوب العثور عليه في لغز اليوم.

أوجد التمساح المختلف في الصورة

في هذا اللغز نقدم لكم صورة، وتحتوي هذه الصورة على كثير من التماسيح المتشابهة، ويوجد تمساح واحد مختلف في هذه الصورة، وكل ما عليك في هذا اللغز هو العثور على التمساح المختلف، وحتى يصبح الأمر أكثر إثارة وتشويق يجب عليك العثور على التمساح المختلف خلال 20 ثانية، وإذا لم تتمكن من العثو على التمساح المختلف فسوف نقدم لكم جواب هذا اللغز في نهاية المقال.

والآن ابحث عن التمساح المختلف من خلال الصورة التالية:

جواب اللغز:

انتهى الآن الوقت المحدد لحل اللغز.

هل تمكنت من العثور على التمساح المختلف أم لا؟

يمكنك إخبارنا بذلك في التعليقات.

وإذا لم تتمكن العثور على التمساح المختلف يمكنك المحاولة مرة أخرى ربما تتمكن من العثور عليه.

والآن سوف نقدم جواب هذا اللغز للأشخاص الذين فشلوا في العثور على التمساح المختلف.

ويمكنك رؤية التمساح المختلف في العمود الأول من يمين الصورة، وهو التمساح الأول من أعلى هذا العمود.

وحتى يصبح الأمر أكثر وضوحًا قمنا بتحديد الاختلاف الموجود في التمساح بدائرة من خلال الصورة التالية:

والآن وبعد أن انتهينا منا هذا اللغز أخبرنا في التعليقات:

هل كان هذا اللغز ممتع؟

وللمزيد من الألغاز البصرية انتظرونا من خلال موقع الخليج 365 سوف نقدم لكم المزيد.