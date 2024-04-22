الطرح الأوّلي لعملة مشروع 5th Scape يجمع 5 مليون دولار، فهل ستقوم عملة الواقع الافتراضي التالية هذه بتحقيق نجاحاتٍ هائلة؟

الرياض - أميرة القحطاني - تتجه أنظار السوق إلى مشروع الكريبتو الجديد الذي يركّز على الواقع الافتراضي (VR) والألعاب 5th Scape (وعملته 5SCAPE)، وهو عبارةٌ عن منصةٍ مبنيةٍ على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) تمكّن طرح عملتها الأولي (ICO) من جمع أكثر من 5 مليون دولار، ما أثار تساؤلاتٍ عن إمكانية تحقيقها لنجاح كبير في قطاع عملات الواقع الافتراضيّ.

مشروع 5th Scape يبني نظاماً تقنياً مستقبلياً وغامراً لألعاب الواقع الافتراضي

تطمح منصة الألعاب 5th Scape للربط بين العوالم الافتراضية واللامركزية، وتضم مكتبةً لألعاب الواقع الافتراضي الغامرة تشمل عدة أنواع مثل: الفنون القتالية المختلطة والكريكت وكرة القدم والرماية وغير ذلك، كما تسعى 5th Scape لتجاوز هذا المحتوى وبناء نظامٍ تقنيٍّ متكامل، وبحسب الورقة البيضاء لـ 5th Scape: يقوم المشروع بتطوير عدة رأس الواقع الافتراضي (VR headset) الخاصّة به والكراسي المخصّصة للعب بهدف تقديم تجربةٍ غامرة للاعبين في بيئاته ثلاثية الأبعاد.

وتشير اللمحات الأولى من هذه البيئات إلى رسومٍ شديدة الواقعية ونظام لعبٍ بديهيّ وسهلٍ يهدف للاستفادة من سوق ألعاب الواقع الافتراضي الناشئ، ولكن النهج اللامركزيّ لمنصة 5th Scape يُعَد من أهم ما يميزها عن غيرها، حيث تشمل المنصة متجراً للمطوّرين يمكّنهم من تصميم ونشر تجارب الواقع الافتراضي وتحقيق الربح منها باستخدام العملة الأساسية للمشروع 5SCAPE.

ويُعتبر هذا المفهوم مثيراً للغاية؛ ويأمل المشروع أن يمكّنهم من خلق نظامٍ تقنيّ كاملٍ مستوحًى من محتوى الواقع الافتراضي المُقدّم من قِبَل المستخدمين، وتستعد 5th Scape لتصدّر قطاع عملات الواقع الافتراضي بفضل المعدّات المتطوّرة وتشكيلة الألعاب الجذّابة ونظامها الاقتصاديّ على البلوكتشين الذي يعتمد على المطوّرين.

طرح العملة الأولي (ICO) المدروس يجذب المستثمرين نحو 5SCAPE

ساهمت بنية طرح العملة الأوليّ وبياناتها المالية في الضجّة المحيطة بمشروع 5th Scape، حيث يتألف هذا الاكتتاب من 12 مرحلةً تهدف لجمع تمويلٍ قدره 15 مليون دولار، وكلما دخل الاكتتاب مرحلةً جديدةً يتراجع عدد العملات المخصّصة للمرحلة ويرتفع سعر العملة، وقد لفت هذا النهج أنظار المستثمرين ليجمع طرح العملة الأوليّ 5 مليون دولار خلال بضعة أسابيع.

تبلغ مخصّصات الاكتتاب 4.1 مليار عملة (80% من المعروض الكليّ البالغ 5.21 مليار عملة)، وسيتم إلغاء الحجز عن 40% منها فقط عند الإطلاق، فيما سيتم تسليم البقية تدريجياً على مدى 8 أشهر بعد مرور 8 أسابيع من الإطلاق. وتم تصميم طريقة التوزيع هذه لتشجيع التمسّك بالعملة على المدى الطويل وتقليص احتمالية بيع المستثمرين لجميع عملاتهم عند إطلاقها في السوق، حيث يسعى فريق 5th Scape لإدراج العملة في كبريات منصات التداول المركزية واللامركزية، ويمكن أن تساعد هذه الإدراجات في توسيع قاعدة المستخدمين بشكلٍ فوريّ.

مشروع 5th Scape قد يُشعل فتيل تبنّي عملات قطاع الواقع الافتراضي

لا يمكننا تجاهل مسار قطاع الواقع الافتراضيّ عند الحديث عن مستقبل 5th Scape واحتمالية ارتفاعها، إذ يُعتبر مجال ألعاب الواقع الافتراضيّ واحداً من بين الأكثر نموّاً ضمن القطاع وتم تقدير قيمته السوقية العالمية بـ 20.7 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقّع أن ينمو بمعدل 22.7% سنوياً بدءاً من اليوم وحتى عام 2030، ويمكن أن تستفيد منصة 5th Scape من هذا النموّ بشكلٍ كبير بفضل المعدّات المتطوّرة ومكتبة الألعاب الكبيرة والحوافز الاقتصادية.

وتشكّل قدرة المطوّرين على تحقيق الأرباح من تجارب الواقع الافتراضي التي يصنعونها عاملاً إضافياً يمكنه المساهمة بنموّ المنصة، ويوافق محلل الكريبتو على يوتيوب مايكل روبل (Michael Wrubel) على هذا الرأي حيث عبّر عن “تفاؤله” بمستقبل المشروع لمتابعيه -الذين يتجاوز عددهم 300,000 مشتركٍ- وشاركه تومي (Tommy) -زميله على يوتيوب- في هذا التفاؤل وصنّف 5SCAPE بين عملاته الخمسة “المؤهّلة للارتفاع بقوة”.

ختاماً، يشهد قطاع الواقع الافتراضيّ نمواً قوّياً وتستغل منصة 5th Scape هذا النموّ لجمع الملايين في طرح عملتها الأوّلي، كما يمتلك المشروع المقوّمات المناسبة لإطلاق موجة النموّ القادمة في قطاع عملات الواقع الافتراضيّ إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.

>>> لزيارة طرح العملة الأوليّ لمشروع 5th Scape اضغط هنا <<<