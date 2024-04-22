بعض المتداولين يتوقعون تحقيق عملة Slothana نجاحاتٍ تضاهي عملة بونك (Bonk) بعد أن جمَعَ اكتتابها 10 مليون دولار حتى الآن

الرياض - أميرة القحطاني - تجدّد الهوس بعملات الميم بقيادة عملة Slothana (ذات الرمز SLOTH) هذه المرّة، حيث جمَع اكتتاب عملة الميم هذه المبنيّة على بلوكتشين سولانا (Solana) بالفعل أكثرَ من 10 مليون دولار حتى الآن، ما دفع المتداولين لتوقع تكرار عملة Slothana (ذات الرمز SLOTH) ذلك الأداء الرائع لعملة بونك (BONK) أواخر عام 2023.

عملة Slothana تُثير الهوس بعملات الميم مجدّداً بعد استهدافها تحقيق قيمةٍ سوقيةٍ تبلغ 420 مليون دولار

تستخدم عملة Slothana عاملين لا يُملّ منهما في عالم الكريبتو، وهما عملات الميم والشخصيّات الطريفة والمرحة.

ويستوحي المشروع عملته الأساسية SLOTH من شخصية حيوان كسلانٍ هادئٍ ذي عيونٍ حمراء، ويُكرّم عيد محبي القنب في 20 نيسان/أبريل. ورغم افتقار هذه العملة لأيّ استخدام وظيفيّ، فقد تمكنت بسرعةٍ من بناء مجتمع نشطٍ ومتحمّسٍ لانتهاء الاكتتاب خلال الأيام القادمة.

وجمَع الحساب الرسميّ للمشروع على منصة X (تويتر سابقاً) -حيث تحدث معظم الضجّة حول عملات الميم هذه الأيام- أكثرَ من 17,000 متابع خلال بضعة أسابيع فقط.

يُشار إلى أن تغريدات الفريق التي تحتوي على شخصية Slothana في صورٍ تاريخيةٍ مختلفةٍ قد جمعَت أكثرَ من 100,000 انطباع.

وبالرغم من المرح الذي تقدمه هذه الصور الطريفة، تهدف Slothana للوصول إلى قيمةٍ سوقيةٍ كبيرة حدّدها المطوّرون بمبلغ 420 مليون دولار، والذي -إذا ما تحقق- سيضعها بين أكبر 15 عملة ميم على الإطلاق.

وبالنتيجة، وسواء تحقق هذا الهدف أم لا، يشير الاهتمام الكبير باكتتاب عملة SLOTH إلى أنها قد تكون جاهزةً للتميز وترك أثرٍ مهمّ في قطاع عملات الميم عند إطلاقها رسمياً.

اكتتاب عملة SLOTH يجمع 10 مليون دولار ممهّداً الطريق لإدراجها في منصات التداول اللامركزية (DEXs)

تزداد الضجة المحيطة بـ SLOTH بفضل نجاح مرحلة اكتتابها الجاري.

وبالنسبة للراغبين بالاستثمار المبكر، فيمكنهم شراء 10,000 عملة SLOTH مقابل عملة سولانا (SOL) واحدة، ويعتبر هذا السعر ملائماً للغاية خصوصاً إذا وصل المشروع إلى هدف الفريق بتحقيق قيمةٍ سوقيةٍ تبلغ 240 مليون دولار، الأمر الذي سيدفع سعر عملة SLOTH الواحدة لتصل إلى حوالي 0.0021$.

يُذكر أن اكتتاب Slothana جمع أكثر من 10 مليون دولار من عملات SOL خلال 3 أسابيع فقط. وبمجرّد انتهاء الاكتتاب، يخطط فريق Slothana لإدراج العملة في عدة منصات تداولٍ لامركزيةٍ بما في ذلك منصة Raydium.

ولم يستبعد الفريق إدراج العملة في منصات تداولٍ مركزيةٍ أيضاً، ما من شأنه خلق المزيد من الضجّة حول عملة الميم التي تتمتّع بشهرة واسعةٍ رغمَ بساطتها.

ورغم أن جمع عملة ميم جديدة لا تمتلك أيّ استخداماتٍ وظيفيةٍ لمثل هذا المبلغ الضخم قد يثير قلق بعض نقاد الكريبتو، إلا أنه ليس بالأمر الغريب في مرحلة المضاربة السائدة حالياً في سوق الكريبتو.

هل يمكن أن تكرّر Slothana ارتفاع بونك (Bonk) الضخم إلى 2.4 مليار دولار؟

إذاً، هل ستتمكن Slothana حقاً من أن تصبح قصة النجاح التالية المشابهة لعملة بونك على بلوكتشين سولانا؟ لا يمكن استبعاد ذلك بالنظر لسابقاتها.

فبينما قد يبدو الارتفاع إلى قيمةٍ سوقيةٍ تبلغ 2.4 مليار دولار -مثل بونك- جنونياً في ضوء ما حدث، إلا أنه يُظهر القوة الكبيرة لعملات الميم القائمة على المضاربة عندما يتجاوز الهوس المحيط بها كلّ الحدود.

وعلى غرار SLOTH، لم تقدم بونك أيَّ استخدام وظيفيّ بخلاف صور المزاح والأجواء الجيدة.

وتشير حقيقة جَمع Slothana بالفعل أكثرَ من 10 مليون دولار لعملة مزاح تتخذ من حيوان الكسلان شعاراً لها إلى الطلب الكبير على العملات الجديدة المستوحاة من الحيوانات والمبنية على بلوكتشين سولانا. وعندما يمتزج ذلك مع دعم المؤثرين أمثال أوستن هيلتون (Austin Hilton)، فإن SLOTH تمتلك جميع مكوّنات النجاح.

بالطبع، تُعتبر فرص تكرار Slothana لمكاسب بونك التي بلغت 15,000% في أواخر عام 2023 ضئيلةً جداً؛ لكن في السوق الحالية فمن السهل جذب محبي عملات الميم الذين يبحثون عن العملة الكبيرة التالية إلى العملات الصغيرة مثل SLOTH أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى.

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