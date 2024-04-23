وظائف خالية بشركة حورس سبا الغردقة لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة حورس سبا للأندية الصحية بالغردقة، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات للعمل بفرع الغردقة، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف من خلال خدمة الوظائف الخالية على الخليج 365.

وظائف شركة حورس سبا

مطلوب مسئول فرع.

مطلوب مساعد مدير فرع.

مطلوب موظفين استقبال، ويشترط اجادة اللغة الإنجليزية.

مطلوب اخصائية مساج من الجنسين.

مطلوب كاشير.

مطلوب أمين مخزن.

مطلوب موظفين إشراف داخلي.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل أن يكون من سكان أو مقيم بالغردقة، ولا يشترط خبرة، وتقدم الشركة رواتب مجزية وفرص للترقي وتوفر تأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على الوظائف

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة يرجى تعبئة نموذج التسجيل بالرابط التالي “وظائف حورس سبا” ثم الحضور إلى مقر الشركة للمقابلات بالعنوان التالي: مقر شركة حورس سبا بجوار جملة ماركت – ميدان العروسة – السقالة – الغردقة، وذلك يومي الأربعاء والخميس 24 – 25 أبريل 2024.