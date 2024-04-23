أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23 إبريل

الرياض - أميرة القحطاني - انخفضت أسعار الدواجن داخل الأسواق وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى سعر يترواح ما بين 75 و 76 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 85 و 90 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

جاءت كالتالي:

سعر الدواجن البلدي:

وصل سعر الدواجن البلدي اليوم إلى 107 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 115 و 117 جنيه.

سعر الدواجن الساسو:

وصل سعر الدواجن الساسو اليوم إلى 85 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 89 إلى 94 جنيه.

سعر الدواجن الأمهات:

بلغ سعر الدواجن الأمهات اليوم إلى 73 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 81 جنيه للكيلو.

سعر البانيه:

وصل سعر البانيه اليوم إلى 190 و 200 جنيه.

أسعار البيض

تم تسجيلها اليوم كالتالي: