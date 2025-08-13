منصة جواز السفر السوري 2025 رابط المنصة السورية للجوازات.. طريقة تجديد جواز السفر للمغتربين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جواز السفر السوري من المستندات الرسمية التي يحتاج إليه المقيم حتى يتم الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، وتم توجيه العديد من التساؤلات للتعرف على طريقة تجديد جواز السفر للمغتربين، فقد أعلنت المنصة السورية للجوازات عن طرح هذه الخدمة بشكل إلكتروني، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على خطوات التجديد والأوراق المطلوبة.

طريقة تجديد جواز السفر للمغتربين في سوريا

حتى يتمكن المغترب من تجديد جواز السفر السوري يجب أن يتبع مجموعة من الخطوات الإلكترونية ونحن سوف نوضح لكم هذه الخطوات من خلال السطور التالية:

زيارة الموقع الرسمي المنصة السورية للجوازات “من هنا“. حدد تسجيل الدخول. من الصفحة الرئيسية حدد الخدمات الإلكترونية. انقر على خدمة حجز موعد. يطلب تعبئة رمز التحقق. يطلب إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها. حدد التاريخ والوقت المناسب لاستلام جواز السفر الجديد. يتم رفع المستندات المطلوبة. يجب الاحتفاظ بالباركود سوف يتم الحاجة إليه فيما بعد. انقر على تسجيل.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز سفر خارج سوريا

في حالة أن يكون الشخص خارج سوريا ويريد تجديد جواز السفر الخاص به يجب أن يتوافر مجموعة من الأوراق ونحن سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

يجب أن يتم تقديم أوراق من قبل جهة العمل الخاصة به.

صورة شخصية للمتقدم ويجب أن تكون حديثة.

صورة من إثبات الشخصية للمتقدم.

صورة من جواز السفر الراغب في تجديده.

في حالة أن يكون المتقدم من الذكور يجب تقديم وثيقة التجنيد.

رسوم إصدار جواز السفر السوري

تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية السورية عن تخفيض رسوم استخراج وتجديد جواز السفر للمواطنين من داخل وخارج سوريا، فقد تم الإعلان عن قيمة الرسوم للإصدار في الخارج 400 دولار أمريكي بدلًا من 800 دولار، وتم الإعلان عن تكلفة إصدار جواز السفر من داخل سورية مليون و600 ألف ليرة سورية.

طريقة تجديد جواز السفر للمغتربين في سوريا من الخدمات الإلكترونية التي يتم إنجازها من خلال رابط المنصة السورية للجوازات بدلًا من الذهاب إلى الجهات الحكومية والانتظار لساعات طويلة.