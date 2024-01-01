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الامارات | ديوان الرئاسة ينعى الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان، والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، التي وافتها المنية أمس.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان».

وأعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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