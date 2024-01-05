الامارات | "الطرق والمواصلات" تعلن عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات "نول"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات نول (20 درهم) في مكاتب بيع التذاكر ابتداءً من 15 يناير 2024، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.