الامارات | "الطرق والمواصلات" تعلن عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات "نول"

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الطرق والمواصلات" تعلن عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات "نول" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات نول (20 درهم) في مكاتب بيع التذاكر ابتداءً من 15 يناير 2024، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.
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