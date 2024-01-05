اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "الطرق والمواصلات" تعلن عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات "نول"

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطرق والمواصلات" تعلن عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات "نول" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تطبيق الحد الأدنى لتعبئة بطاقات نول (20 درهم) في مكاتب بيع التذاكر ابتداءً من 15 يناير 2024، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا