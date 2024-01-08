الامارات | رئيس الدولة يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أنتوني بلينكن، الذي يزور الدولة.

وبحث سموّه، مع وزير الخارجية الأميركي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتداعيات الخطرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة جميعها.

وشدد صاحب السموّ رئيس الدولة على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لحماية أرواح المدنيين، وضمان توفير آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكان القطاع من دون إعاقة، ومنع تهجيرهم.

وأكد الجانبان أهمية العمل على تجنب توسع الصراع بما يهدد السلم الإقليمي، فضلاً عن إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف العتيبة.