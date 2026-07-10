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محمد بن راشد: فخورون بالمستوى المشرف لمنتخب المغرب في كأس العالم

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محمد بن راشد: فخورون بالمستوى المشرف لمنتخب المغرب في كأس العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأداء المنتخب المغربي لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد نهاية مباراته أمام المنتخب الفرنسي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل في الدور ربع النهائي من البطولة.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «فخورون بالمستوى المشرف لمنتخب المغرب في المحفل الرياضي العالمي الأكبر.. رفعتم رأس العرب». 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «شكراً أسود الأطلس.. هاردلك.. وقادمكم أجمل بإذن الله».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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