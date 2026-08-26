الشيخة فاطمة: نستلهم من ذكرى المولد النبوي أسمى  معاني الرحمة والتسامح والإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مواصلة دولة الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة، السير على النهج الأصيل المستمد من قيم الدين الحنيف وقوة التلاحم لترسيخ أسس العمل الإنساني والمجتمعي، لتبقى البلاد واحة دائمة للخير والتعايش.

وقالت سموها، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: «نستقبل بقلوب عامرة بالإيمان ذكرى مولد سيد الأنام، وخاتم الرسل والأنبياء، نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم؛ في هذه المناسبة المباركة، نقف إجلالاً لسيرة عطرة ملؤها النور والهدى، نستلهم منها أسمى معاني الرحمة، والتسامح، والإنسانية التي غرسها المصطفى، صلى الله عليه وسلم، في وجدان الأمة».

واختتمت سموها الكلمة بالدعاء إلى الله العلي القدير بأن يحفظ الوطن الغالي، ويديم عليه نعم الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعم الســــلام والوئـــام العالم أجمع.