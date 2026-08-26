سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - نيودلهي (وام)

قدّم عبدالله سيف النعيمي أوراق اعتماده إلى فخامة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية الهند الصديقة، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في القصر الرئاسي «راشتراباتي بهافان» في العاصمة نيودلهي.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. وحمّلت فخامة رئيسة جمهورية الهند، السفير تحياتها إلى القيادة الرشيدة، وتمنياتها للإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار. وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى الهند، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

الشراكة الاستراتيجية

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.