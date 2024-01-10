الامارات | ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي وتعيينه مديراً لدائرة شؤون البلديات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم (1) لسنة 2024م بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يُرقّى الشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة الشارقة إلى درجة "مدير دائرة" على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.