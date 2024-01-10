"ثقافة وسياحة أبوظبي" تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة جينيس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في موسوعة جينيس بتنظيم أكبر درس زراعة في العالم. واستقطبت المبادرة، التي أُقيمت في مزارع غراسيا في منطقة الباهية، إقبالاً واسعاً، بحضور ما يزيد على 290 مشاركاً من العاملين في الفنادق والطلاب وخبراء الزراعة العضوية والمزارعين.

ووجَّهت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رسالة مرئية للمشاركين، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي الزراعي.

وافتتح سعيد الظاهري، مدير إدارة التطوير الإقليمي في العين والظفرة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الحدث بحضور ممثلين عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وركَّز الدرس على مجموعة من أساليب الزراعة الصديقة للبيئة التي شملت التقنيات الحديثة المستخدمة وأنظمة الري المبتكرة والمصمَّمة لتلائم مناخ إمارة أبوظبي.

وتضمَّن الحدث عدداً من الجلسات الحوارية التفاعلية وورش العمل التطبيقية والعروض التوضيحية، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات العملية اللازمة لتمكينهم من الإسهام في بناء مستقبل أخضر لإمارة أبوظبي.